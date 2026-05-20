Депутат Смолин призвал сделать ЕГЭ добровольным
Олег Смолин заявил НСН, что ЕГЭ должен быть правом, а не обязанностью.
ЕГЭ имеет плюсы и минусы, такой формат позволяет ребятам из регионов поступать в столичные вузы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«На мой взгляд, ЕГЭ должен быть правом, а не обязанностью. Ребята из регионов могут сдать ЕГЭ, чтобы поступить в московский вуз. Такая возможность сейчас есть, но зачем сдавать ЕГЭ тем, кто хочет поступить в локальный вуз. С математикой все понятно, а ЕГЭ по литературе и другим гуманитарным предметам сложно формализовать, знания детей эти экзамены не показывают. Для современных ребят характерно клиповое мышление, этому способствуют тестовые задания», - рассказал он.
У школьников должен быть выбор – идти в колледжи или вузы, поэтому нужно сдавать все четыре ОГЭ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни
- Сербская актриса Тина Стойилкович раскрыла детали съемок триллера «Пропасть»
- Россиян предостерегли от купания в жару до открытия купального сезона
- Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в Армавире
- «За пару дней!»: Как поправки в закон помогут с поставкой орфанных лекарств
- «Пикник», «Алиса» и не только: Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет в Санкт-Петербурге
- «Поставьте на 80»: Экономист призвал ЦБ ослабить курс рубля
- В Госдуме заявили, что люди с высшим образованием живут дольше
- Удобно считать: Почему ЕГЭ выгоден чиновникам
- Депутат Смолин призвал сделать ЕГЭ добровольным