ЕГЭ имеет плюсы и минусы, такой формат позволяет ребятам из регионов поступать в столичные вузы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«На мой взгляд, ЕГЭ должен быть правом, а не обязанностью. Ребята из регионов могут сдать ЕГЭ, чтобы поступить в московский вуз. Такая возможность сейчас есть, но зачем сдавать ЕГЭ тем, кто хочет поступить в локальный вуз. С математикой все понятно, а ЕГЭ по литературе и другим гуманитарным предметам сложно формализовать, знания детей эти экзамены не показывают. Для современных ребят характерно клиповое мышление, этому способствуют тестовые задания», - рассказал он.

У школьников должен быть выбор – идти в колледжи или вузы, поэтому нужно сдавать все четыре ОГЭ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

