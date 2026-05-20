Академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни

Профессор Покровский более 40 лет заведовал cпециализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом. Он был признанным лидером в области изучения эпидемиологии, патогенеза, клиники и лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний - как в России, так и за рубежом.

«При его непосредственном участии в 80–90-е годы XX века был выявлен «нулевой пациент»... разработана методология и система борьбы с ВИЧ-инфекцией, которая легла в основу создания в стране сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом», - указали в ведомстве.

Ранее в России в возрасте 63 лет скончался член-корреспондент Российской академии наук, математик Владимир Воеводин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

