Академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни
Эпидемиолог, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Вадим Покровский умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Профессор Покровский более 40 лет заведовал cпециализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом. Он был признанным лидером в области изучения эпидемиологии, патогенеза, клиники и лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний - как в России, так и за рубежом.
«При его непосредственном участии в 80–90-е годы XX века был выявлен «нулевой пациент»... разработана методология и система борьбы с ВИЧ-инфекцией, которая легла в основу создания в стране сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом», - указали в ведомстве.
Ранее в России в возрасте 63 лет скончался член-корреспондент Российской академии наук, математик Владимир Воеводин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
