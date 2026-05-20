Россиян предостерегли от купания в жару до открытия купального сезона
Несмотря на то, что некоторых регионах РФ установилась жаркая погода, вода в водоёмах для купания ещё не подходит. Об этом RT рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, из-за воды, которая ещё не прогрелась даже до 20 градусов, опасность для организма представляет резкий перепад температур - «вплоть до гипертонического кризиса».
Эксперт указал, что в воду следует заходить медленно и только после охлаждения тела в тени, максимум по пояс и поблизости с берегом.
«Достаточно помочить ручки, ножки и тело, но не лезть купаться. Потому что это приведёт к тому, что может свести судорогой и очень тяжело будет выйти на поверхность», — заключил Кондрахин.
Ранее юрист Александр Митрюк заявил, что сотрудники, работающие в офисах, имеют право уйти с работы, если температура в помещении превышает 28 градусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
