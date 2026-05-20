Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в Армавире

В мэрии отметили, что, по данным специалистов, вода может достичь города к 17:00 часам 20 мая. В этой связи было проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого принято решение о начале эвакуации жителей из зон возможного подтопления.

«В эти территории входят Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ «Химик», «Строитель» и «Заречное», - говорится в сообщении.

Жителям, попадающим в зону подтопления, рекомендуют поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации. Также будут открыты сборные эвакуационные пункты.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить исполнение местными властями субъектов страны законодательных требований по защите населённых пунктов и инфраструктуры от паводковых угроз и затоплений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

