Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в Армавире

Власти Армавира (Краснодарский край) объявили эвакуацию жителей. Как говорится в сообщении городской администрации, это связано с угрозой затопления прибрежных территорий из-за повышения уровня воды в реках Кубань и Уруп.

«Заведомо затопит»: Гидролог заявил о проблеме массовой застройки в поймах рек

В мэрии отметили, что, по данным специалистов, вода может достичь города к 17:00 часам 20 мая. В этой связи было проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого принято решение о начале эвакуации жителей из зон возможного подтопления.

«В эти территории входят Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ «Химик», «Строитель» и «Заречное», - говорится в сообщении.

Жителям, попадающим в зону подтопления, рекомендуют поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации. Также будут открыты сборные эвакуационные пункты.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить исполнение местными властями субъектов страны законодательных требований по защите населённых пунктов и инфраструктуры от паводковых угроз и затоплений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияНаводнениеКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры