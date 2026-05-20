В Госдуме заявили, что люди с высшим образованием живут дольше

Люди с высшим образованием живут дольше, об этой статистике не стоит забывать, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Важен и диплом вуза, и практическая профессия. Многие работодатели сейчас мало внимания обращают на диплом, устраивают тестирования и так далее. У нас чудная политика в области оплаты труда. Ненормально, что даже в Москве учитель может получать меньше, чем курьер. Но по статистике люди с высшим образованием получают более высокую зарплату, им обеспечивается больший профессиональный рост. Интересно, что люди с высшим образованием дольше живут. Надо учитывать эту статистику. Также люди с высшим образованием имеют больше шансов устроиться в старшем возрасте. В науку и медицину вы без высшего образования не пойдете», - объяснил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил, что знает школьный курс литературы лучше многих учеников сегодня, но ЕГЭ по этому предмету он мог бы и не сдать.

