В Госдуме заявили, что люди с высшим образованием живут дольше
Важен и диплом вуза, и практическая профессия человека, заявил НСН Олег Смолин.
Люди с высшим образованием живут дольше, об этой статистике не стоит забывать, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«Важен и диплом вуза, и практическая профессия. Многие работодатели сейчас мало внимания обращают на диплом, устраивают тестирования и так далее. У нас чудная политика в области оплаты труда. Ненормально, что даже в Москве учитель может получать меньше, чем курьер. Но по статистике люди с высшим образованием получают более высокую зарплату, им обеспечивается больший профессиональный рост. Интересно, что люди с высшим образованием дольше живут. Надо учитывать эту статистику. Также люди с высшим образованием имеют больше шансов устроиться в старшем возрасте. В науку и медицину вы без высшего образования не пойдете», - объяснил он.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил, что знает школьный курс литературы лучше многих учеников сегодня, но ЕГЭ по этому предмету он мог бы и не сдать.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни
- Сербская актриса Тина Стойилкович раскрыла детали съемок триллера «Пропасть»
- Россиян предостерегли от купания в жару до открытия купального сезона
- Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в Армавире
- «За пару дней!»: Как поправки в закон помогут с поставкой орфанных лекарств
- «Пикник», «Алиса» и не только: Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет в Санкт-Петербурге
- «Поставьте на 80»: Экономист призвал ЦБ ослабить курс рубля
- В Госдуме заявили, что люди с высшим образованием живут дольше
- Удобно считать: Почему ЕГЭ выгоден чиновникам
- Депутат Смолин призвал сделать ЕГЭ добровольным