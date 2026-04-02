«Джедаи и новое существо»: Группа «Пикник» о 45-летней эволюции, театре и кино

Лидеры группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный в интервью НСН рассказали о трансформации их творчества за 45 лет, а также раскрыли кинопредпочтения, секреты грядущих концертов и нового арт-пространства в Санкт-Петербурге.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

Главным рок-н-ролльным событием выходных будут два больших концерта «Пикника» в двух столицах. Московских фанатов также порадует «Калинов мост», а в Санкт-Петербурге выступит экс-вокалист британской группы Deep Purple Джо Линн Тернер.

Вячеслав Бутусов отправится в Курган и Тюмень, «Чиж&Co» - в Уфу и Стерлитамак, «АнимациЯ» - в Магадан и Уссурийск, а «Ария» - в Киров и Ижевск.

Ну а лидеры отмечающего 45-летие «Пикника» рассказали, что изменилось за это время.

«Время не спрашивает, оно меняется независимо от твоего желания. Самое ужасное время - это 1990-е годы, о них можно вспоминать только с содроганием», - отметил Шклярский.

«Как говорил один английский поэт: "Путь джедая - от начала к тому же, с чего ты начал, только уже другими глазами". По сути, мы все время возвращаемся туда же, откуда начинали, просто с багажом каких-то новых впечатлений, что отражается на всем музыкальном и сценическом материале. Тот же гонг появился первый раз на сцене "Пикника" 40 лет назад, только он был металлический и иногда падал от ударов. Все эти вещи все время возвращаются, но уже какие-то переосмысленные, повзрослевшие вместе с нами», - добавил Корчемный.

Музыканты также раскрыли сюрпризы концертов, которые пройдут сегодня в Санкт-Петербурге, а в субботу в Москве

«Раньше человек мог поставить пластиночку на проигрыватель и 20 минут слушать одну композицию, а сейчас это роскошь. Ты должен за первые три секунды очаровать зрителя. Сейчас даже есть современное молодежное слово "хукать". Поэтому у нас концерт начинается, как правило, с какого-то спецэффекта, чтобы зрители вышли из прострации в концентрацию. В Москве и Питере будут разные концерты, там и площадки разные, и разные технические чудеса, но, тем не менее, хук будет. Во-первых, будут инструменты, которые до сих пор лежали в закромах, например, живой ситар. Появится новое существо, мы его еще не до конца осмыслили, это будет ходулистка на четырех ногах. Мы еще не репетировали, потому что это существо никуда не поместится, нужен специальный ангар, поэтому, как она пройдет этот путь, мы узнаем уже после концерта. У ее предшественника было имя Игорек, а у девушки имени пока нет, будем думать», - заинтриговали лидеры «Пикника».

