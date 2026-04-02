«Джедаи и новое существо»: Группа «Пикник» о 45-летней эволюции, театре и кино
Шклярский и Корчемный признались, что проходят «путь джедая», объяснили, где найти «черные дыры и звездочки» и посочувствовали Леонардо Ди Каприо.
Музыка: Хуки и джедаи
Лидеры группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный в интервью НСН рассказали о трансформации их творчества за 45 лет, а также раскрыли кинопредпочтения, секреты грядущих концертов и нового арт-пространства в Санкт-Петербурге.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
Главным рок-н-ролльным событием выходных будут два больших концерта «Пикника» в двух столицах. Московских фанатов также порадует «Калинов мост», а в Санкт-Петербурге выступит экс-вокалист британской группы Deep Purple Джо Линн Тернер.
Вячеслав Бутусов отправится в Курган и Тюмень, «Чиж&Co» - в Уфу и Стерлитамак, «АнимациЯ» - в Магадан и Уссурийск, а «Ария» - в Киров и Ижевск.
Ну а лидеры отмечающего 45-летие «Пикника» рассказали, что изменилось за это время.
«Время не спрашивает, оно меняется независимо от твоего желания. Самое ужасное время - это 1990-е годы, о них можно вспоминать только с содроганием», - отметил Шклярский.
«Как говорил один английский поэт: "Путь джедая - от начала к тому же, с чего ты начал, только уже другими глазами". По сути, мы все время возвращаемся туда же, откуда начинали, просто с багажом каких-то новых впечатлений, что отражается на всем музыкальном и сценическом материале. Тот же гонг появился первый раз на сцене "Пикника" 40 лет назад, только он был металлический и иногда падал от ударов. Все эти вещи все время возвращаются, но уже какие-то переосмысленные, повзрослевшие вместе с нами», - добавил Корчемный.
Музыканты также раскрыли сюрпризы концертов, которые пройдут сегодня в Санкт-Петербурге, а в субботу в Москве
«Раньше человек мог поставить пластиночку на проигрыватель и 20 минут слушать одну композицию, а сейчас это роскошь. Ты должен за первые три секунды очаровать зрителя. Сейчас даже есть современное молодежное слово "хукать". Поэтому у нас концерт начинается, как правило, с какого-то спецэффекта, чтобы зрители вышли из прострации в концентрацию. В Москве и Питере будут разные концерты, там и площадки разные, и разные технические чудеса, но, тем не менее, хук будет. Во-первых, будут инструменты, которые до сих пор лежали в закромах, например, живой ситар. Появится новое существо, мы его еще не до конца осмыслили, это будет ходулистка на четырех ногах. Мы еще не репетировали, потому что это существо никуда не поместится, нужен специальный ангар, поэтому, как она пройдет этот путь, мы узнаем уже после концерта. У ее предшественника было имя Игорек, а у девушки имени пока нет, будем думать», - заинтриговали лидеры «Пикника».
Театр: Звездочки и черные дыры
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных спектаклей выходны «Далёкая радуга» в МХТ имени Чехова и «Плохие девчонки» в театре «Русская песня».
Театралы Петербурга выбрали спектакль «Что я нажил» по сборнику Сергея Довлатова «Чемодан», а также «Служанок», прославивших в свое время Романа Виктюка.
При этом одним из новых центров культурного притяжения в Северной столице с прошлой осени стало арт-пространство «Шклярский. Experience», о котором рассказали лидеры «Пикника».
«Это место для смелых экспериментов для самых преданных слушателей и зрителей, для гурманов. Мы там играли альбом "Дым" от начала до конца, ранее никогда этого не было, да и невозможно это сделать на большой площадке. Недавно мы играли альбом "Харакири" тоже в таком же формате. Есть в планах эксперименты с театрами. У Эдмунда есть рассказы, которые очень хочется представить в каком-то экспериментально-театральном виде. Для нас это абсолютно новый вид жанра, и мы рискуем навлечь на себя гнев ценителей этого искусства. Как ни странно, на поэтов приходит много народа. Мы его не знаем, это не Маяковский, тем не менее, у него есть своя аудитория. Вообще, сейчас время каких-то нишевых историй, и нет смысла рекомендовать широкой аудитории что-то узкое, потому что каждый должен найти свое, это же очень важно. Сейчас нет The Beatles и не время Элвиса, когда одна звезда светила на всю планету. Сейчас время маленьких, но разнообразных звёздочек и чёрных дыр тоже, кстати. И задача, чтобы человек не сидел дома, не ждал, что ему принесут или покажут, а чтобы он сам нарыл то, что ему интересно», - отметил Марат Корчемный.
Со своей стороны, Эдмунд Шклярский раскрыл секреты проекта «Пикник Электрум».
«Это во многом театральная история, но одним из вдохновляющих факторов была пластинка Matia Bazar "Tango", которая до сих пор мне кажется непревзойдённой, потому что им как-то удалось выйти за рамки времени. Я не могу сказать, что нам удалось выйти за эти рамки, но хотелось бы. Там человек восемь на сцене и у каждого своя роль. Если говорить о канве, то это человек, возомнивший себя пущенной стрелой. Из никого он становится важным персонажем, а потом любовь его превращает опять в того же самого. И зритель задается вопросом: а любовь ли это или просто привязанность, от которой ему надо было избавиться», - пояснил музыкант.
Кино: «Королек» и Ди Каприо
Новый киноуикенд стартовал в России 1 апреля. В числе его главных премьер комедия «Королек моей любви» с Михаилом Галустяном и драма с Марком Эйдельштейном «Космос засыпает».
Марат Корчемный отметил, что не ориентируется на кинопремии в поисках интересных фильмов, скептически оценив оскароносный фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо.
«Я стараюсь, чтобы на мой выбор не влияли ни "Оскары", ни "Ники", ни рекламы, ничего, потому что смотреть всё подряд нет времени. Если я знаю какой-то фильм, то к нему иду, и мне не надо, чтобы кто-то мне рассказывал про него. Есть режиссеры и актеры, за которыми я слежу, есть какие-то книги, экранизация которых – это здорово. Я не тот человек, который увидел афишу на улице и побежал: "Вау!". Вот, если Тарантино завтра снимет фильм, я пойду. Для кого-то какой-нибудь Паркер вообще не режиссер, а для меня это режиссер. Для кого-то Роберто Бениньи просто обычный актер, а для меня это актер №1. Ди Каприо, безусловно, великий актер, но это не великий актер в моем каталоге. Это актер, который заслуженно летит мимо "Оскара" каждый раз. Я начал смотреть последний фильм с ним "Битва за битвой", посмотрел первые 15 минут и мы ушли из кинотеатра. Не мое это кино, хотя там и Шон Пенн, величайший человек, но нет», - подчеркнул собеседник НСН.
