Певица Zivert вернется на сцену 5 сентября

Российская исполнительница Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) заявила, что отправится в гастрольный тур грядущей осенью, вернувшись на сцену после болезни. Об этом певица сообщила в своем Telegram-канале.

«Вернусь в сентябре»: Zivert рассказала о предстоящих концертах и новых релизах

По ее словам, выступления пройдут в 15 российских городах (первое — в Сочи 5 сентября).

«Ну что, сияющие мои, увидимся осенью. Все ранее купленные билеты действительны», — написала своим поклонникам Zivert.

Ранее Zivert опубликовала на своем YouTube-канале документальный фильм о своей жизни и создании нового альбома.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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