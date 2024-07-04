Певица Zivert вернется на сцену 5 сентября
4 июля 202419:11
Российская исполнительница Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) заявила, что отправится в гастрольный тур грядущей осенью, вернувшись на сцену после болезни. Об этом певица сообщила в своем Telegram-канале.
По ее словам, выступления пройдут в 15 российских городах (первое — в Сочи 5 сентября).
«Ну что, сияющие мои, увидимся осенью. Все ранее купленные билеты действительны», — написала своим поклонникам Zivert.
Ранее Zivert опубликовала на своем YouTube-канале документальный фильм о своей жизни и создании нового альбома.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru