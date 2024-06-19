«Вернусь в сентябре»: Zivert рассказала о предстоящих концертах и новых релизах
19 июня 202420:42
Олег Цуриков
Дарья Казакова
Zivert сообщила НСН, что продолжала работать над песнями и заниматься творчеством, отсутствуя на сцене.
Певица Zivert (Юлия Зиверт) намерена возобновить выступления и порадовать поклонников новой музыкой в сентябре 2024 года. Об этом артистка сообщила НСН на Preparty фестиваля Best Music Fest.
«Многие СМИ писали: «Zivert покинула сцену». Это неправда. Я взяла паузу из-за здоровья. Концертную деятельность буду возобновлять с сентября. Надеюсь, к этому времени успею мощно закачать спину, чтобы мне все было нипочем, сейчас работаю над восстановлением здоровья. Творчество все это время продолжается. Параллельно со спортом, ЛФК и лечением мы с командой готовим новую музыку и продюсерские проекты. Поэтому осень начнется очень интересно», - заявила она.
В феврале 2024 года исполнительница рассказала об отмене концертов на ближайшее время в связи с проблемами со здоровьем. На данный момент на осень у нее запланированы выступления в Сочи, Ростове-на-Дону, Омске и Тюмени, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru