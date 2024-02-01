Певица Zivert выпустила документальный фильм о своей жизни
Певица Zivert (Юлия Зиверт) опубликовала на своем YouTube-канале документальный фильм о своей жизни и создании нового альбома.
Картина снята на Бали. Знаменитость уехала на остров из-за проблем со здоровьем.
В фильме певица рассказала, что из-за напряженного графика у нее начались панические атаки. В итоге ей пришлось временно прекратить выступления.
В картину вошли снятые на острове кадры. На них Zivert рассказывает о своей жизни в последнее время и работает над альбомом.
Пресс-служба Первого канала в начале декабря 2023 года сообщила, что Zivert станет наставником в новом сезоне шоу «Голос», напоминает «Радиоточка НСН».
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