Певица Zivert выпустила документальный фильм о своей жизни

Картина снята на Бали. Знаменитость уехала на остров из-за проблем со здоровьем.

В фильме певица рассказала, что из-за напряженного графика у нее начались панические атаки. В итоге ей пришлось временно прекратить выступления.

В картину вошли снятые на острове кадры. На них Zivert рассказывает о своей жизни в последнее время и работает над альбомом.

Пресс-служба Первого канала в начале декабря 2023 года сообщила, что Zivert станет наставником в новом сезоне шоу «Голос», напоминает «Радиоточка НСН».

