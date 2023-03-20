Возможная преемница Лошак возмутилась из-за признания Земфиры иноагентом

Руководитель Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева опубликовала в своих соцсетях пост, в котором назвала «идиотами» тех, кто внёс певицу Земфиру (признана Минюстом иноагентом) в реестр иноагентов.

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«Я не поняла, с чего это вдруг Земфиру внесли в реестр иноагентов? Она не подходит по требования закона или я чего-то не знаю. Но, насколько мне известно, она политической деятельности не ведёт. Идиоты, нарушают законы, которые сами же и написали», - написала Лихачева в соцсети.

Ранее РБК со ссылкой на источник в отрасли и сотрудника одной из крупных галерей сообщало, что новой главой Пушкинского музея станет Елизавета Лихачева. По словам источника, она заменит Марину Лошак, которая сегодня, 20 марта, написала заявление на увольнение после 10 лет работы.

Ранее бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков назвал Земфиру «голосом поколения» и главной потерей отечественной эстрады.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минюст РФНазначениеМузейИноагенты

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