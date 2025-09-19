Певица Терёшина представила новый сингл «Трафик»

Это жизнеутверждающий трек, который, по словам самой артистки, призван «давать силы» слушателю. Песня рассказывает о феномене «недоотношений», о связях, которые не приносят счастья, не дают партнерам того, чего они заслуживают и истощают эмоционально.

Терешина отметила, что главный посыл песни — любить себя и свою жизнь.

Ранее композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин сказал НСН, что социальная сеть TikTok действительно стала ключевым инструментом продвижения современной музыки.