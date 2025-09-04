Назван самый популярный иностранный трек лета-2025 на радио

Уточняется, что композиция стартовала с 37 строчки в топ-100 песен на радио в первую неделю июня и достигла первого места в рейтинге уже к середине июля.

Песня удерживала лидерство до конца августа и звучала в эфире радио куда чаще своих ближайших конкурентов – треков Sports car от канадской певицы Tate McRae и Glide от шведской группы NEIKED

При этом отечественные артисты по итогу лета 2025 года заняли 75% позиций в топ-20 главных песен лета и в 3,3 раза обогнали зарубежных коллег по суммарному количеству проигрываний треков, передает «Радиоточка НСН».

