Назван самый популярный иностранный трек лета-2025 на радио
Песня I'll Be Waiting румынской певицы INNA стала безусловным хитом лета 2025 года на российских радиостанциях. Об этом сообщается в совместном исследовании платформы SonicScout pro и Российского авторского общества (РАО), которое есть в распоряжении НСН.
Уточняется, что композиция стартовала с 37 строчки в топ-100 песен на радио в первую неделю июня и достигла первого места в рейтинге уже к середине июля.
Песня удерживала лидерство до конца августа и звучала в эфире радио куда чаще своих ближайших конкурентов – треков Sports car от канадской певицы Tate McRae и Glide от шведской группы NEIKED
При этом отечественные артисты по итогу лета 2025 года заняли 75% позиций в топ-20 главных песен лета и в 3,3 раза обогнали зарубежных коллег по суммарному количеству проигрываний треков, передает «Радиоточка НСН».
