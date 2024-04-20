Певица Мари Краймбрери написала песню для Владимира Преснякова

Девушка отметила, что для нее большая честь разговаривать с Пресняковым на «ты».

Артистка рассказала, что еще не показала Преснякову новую песню. Никто еще не слышал композицию, отметила Краймбрери. По ее словам, она очень сильно нервничает и переживает из-за возможной реакции певца.

Ранее продюсер и критик Евгений Бабичев заявил, что певицы Мари Краймбрери, Mary Gu и Mia Boyka могли бы заменить Анну Asti, напоминает «Радиоточка НСН».

