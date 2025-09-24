Певица ANSE представила новый сингл «Перезвони мне»
Певица ANSE порадовала поклонников новым синглом «Перезвони мне».
Новая композиция рассказывает о тонких и глубоких чувствах, которые остаются после расставания. Это глубокая лирическая песня, сочетающая в себе современное звучание и эмоциональный вокал ANSE.
Эта работа знаменует собой новый этап в творчестве артистки — смелый шаг в обновлённом звучании и стиле.
По словам самой артистки, эта песня является для нее очень личной.
Ранее композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин сказал НСН, что социальная сеть TikTok действительно стала ключевым инструментом продвижения современной музыки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили, что не собираются направлять свои войска на Украину
- Россиянам назвали страны, из которых перестанут ввозить иномарки
- Вязание или йога: Как выбрать хобби, чтобы избавиться от стресса
- Невозвратные тарифы на маркетплейсах не приведут к снижению цен
- Лукашенко 25—26 сентября посетит Россию
- Кириенко заявил о более 34 млн фейков, выявленных в России с 2022 года
- Лоза объяснил внезапный успех Кадышевой и Булановой
- Путин провысил зарплаты себе и Мишустину
- Новость о вечеринке Снуп Догга за $2 млн в России назвали фейком
- Учитель рассказал, почему школа «забивает» на другие предметы из-за ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru