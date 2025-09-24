Певица ANSE представила новый сингл «Перезвони мне»

Певица ANSE порадовала поклонников новым синглом «Перезвони мне».

Группа «Несчастный случай» выпустила первую песню за пять лет

Новая композиция рассказывает о тонких и глубоких чувствах, которые остаются после расставания. Это глубокая лирическая песня, сочетающая в себе современное звучание и эмоциональный вокал ANSE.

Эта работа знаменует собой новый этап в творчестве артистки — смелый шаг в обновлённом звучании и стиле.

По словам самой артистки, эта песня является для нее очень личной.

Ранее композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин сказал НСН, что социальная сеть TikTok действительно стала ключевым инструментом продвижения современной музыки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:ПесняМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры