Певица ANSE представила новый сингл «Перезвони мне»

Новая композиция рассказывает о тонких и глубоких чувствах, которые остаются после расставания. Это глубокая лирическая песня, сочетающая в себе современное звучание и эмоциональный вокал ANSE.

Эта работа знаменует собой новый этап в творчестве артистки — смелый шаг в обновлённом звучании и стиле.

По словам самой артистки, эта песня является для нее очень личной.

Ранее композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин сказал НСН, что социальная сеть TikTok действительно стала ключевым инструментом продвижения современной музыки.

