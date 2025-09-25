В Иркутской области школьник ударил одноклассника ножом во время урока

Подросток ударил одноклассника ножом во время урока в одной из школ города Зима в Иркутской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы в четверг.

«Во время урока 14-летний юноша ранил раскладным ножом одноклассника на фоне длящегося между ними конфликта. Сейчас пострадавший доставлен в медицинское учреждение», - отметили в МВД.

Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и халатности.

