В Иркутской области школьник ударил одноклассника ножом во время урока
Подросток ударил одноклассника ножом во время урока в одной из школ города Зима в Иркутской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы в четверг.
«Во время урока 14-летний юноша ранил раскладным ножом одноклассника на фоне длящегося между ними конфликта. Сейчас пострадавший доставлен в медицинское учреждение», - отметили в МВД.
Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и халатности.
Ранее в Курганской области пьяный подросток напал с ножом на жителя рабочего поселка Мишкино и похитил у него деньги. Нападавшего задержали, пишет 360.ru.
