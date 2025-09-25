СМИ: ЕС не планирует вводить официальные ограничения против российских туристов

Туристы из России смогут посещать Евросоюз, несмотря на готовящиеся санкции против туристического сектора. Об этом пишет EUObserver, ссылаясь на дипломатов.

По данным портала, Еврокомиссия намерена к концу года обнародовать новую стратегию в отношении приезжающих в ЕС российских туристов. Предположительно, это будет «более мягкий, необязательный документ» по сравнению с пакетами рестрикций.

Как отмечают источники, Брюссель в рамках 19-го пакета антироссийских санкций может запретить туристическим компаниям Европы оказывать услуги для организации поездок в РФ.

Ранее стало известно, что некоторые европейские страны выступают за полный запрет на въезд туристов из России. При этом еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер назвал невозможным запретить выдачу туристических виз россиянам, пишет 360.ru.

