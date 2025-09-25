СМИ: В G7 и ЕС хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы

Группа семи рассматривает возможность введения минимальных цен на редкоземельные металлы для стимулирования их производства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, лидеры G7 обсуждают возможность установления минимального уровня стоимости, «подкрепленного государственными субсидиями, которые США недавно ввели для стимулирования внутреннего производства».

Как отметил официальный представитель вашингтонской администрации, американская сторона ведет переговоры с лидерами G7 и Евросоюза о более широких торговых мерах, чтобы предотвратить демпинг цен на редкоземельные металлы. В их число входят тарифы и минимальные цены. По словам источника, один из ключевых вопросов в повестке дня - необходимость ужесточения регулирования зарубежных инвестиций в критически важные материалы, чтобы избежать ухода предприятий в Китай.

Между тем президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны утвердить план развития отрасли редкоземельных металлов, пишет 360.ru.

