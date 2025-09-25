В Белореченском районе Кубани после атаки БПЛА загорелось предприятие

Обломки беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По его данным, ЧП произошло ночью 25 сентября. Почти 140 сотрудников предприятия эвакуировали в защитное сооружение.

«В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 кв. м, его оперативно ликвидировали», - указали в оперштабе.

Никто не пострадал, на месте происшествия находятся специальные и экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что над Россией за ночь уничтожили 55 беспилотников ВСУ, дроны сбили в том числе на Кубани, пишет 360.ru.

