Певица Анна Asti призналась, что мечтает стать матерью
Певица Анна Asti (Анна Дзюба) призналась, что мечтает иметь детей и не исключила, что может завести не только одного малыша.
«Детки — это моя ближайшая мечта. Хочется, конечно, покорять мир, но еще и чтобы тебя видели человеком и понимали как женщину», — сказала исполнительница, слова которой приводит журнал POPCAKE.
Дзюба уверена, что обязательно справится с материнством.
Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев допустил, что самыми дорогими артистами на предстоящих новогодних корпоративах будут Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Anna Asti. При этом он допустил, что самые высокие гонорары в 2024 году достигнут 8-15 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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