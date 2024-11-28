Певица Анна Asti призналась, что мечтает стать матерью

Певица Анна Asti (Анна Дзюба) призналась, что мечтает иметь детей и не исключила, что может завести не только одного малыша.

«Детки — это моя ближайшая мечта. Хочется, конечно, покорять мир, но еще и чтобы тебя видели человеком и понимали как женщину», — сказала исполнительница, слова которой приводит журнал POPCAKE.