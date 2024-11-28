Певица Анна Asti призналась, что мечтает стать матерью

Певица Анна Asti (Анна Дзюба) призналась, что мечтает иметь детей и не исключила, что может завести не только одного малыша.

«Детки — это моя ближайшая мечта. Хочется, конечно, покорять мир, но еще и чтобы тебя видели человеком и понимали как женщину», — сказала исполнительница, слова которой приводит журнал POPCAKE.

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Дзюба уверена, что обязательно справится с материнством.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев допустил, что самыми дорогими артистами на предстоящих новогодних корпоративах будут Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Anna Asti. При этом он допустил, что самые высокие гонорары в 2024 году достигнут 8-15 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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