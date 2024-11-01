«Люблю эксперименты»: Солистка Artik & Asti поздравила «Ленинград» и Инстасамку

Севиль заявила корреспонденту НСН, что с нетерпением ждет альбома группы «Ленинград» с новой солисткой в лице Инстасамки.

Солистка Artik & Asti Севиль в беседе с корреспондентом НСН сообщила, что поддерживает эксперименты в творчестве и рада сотрудничеству группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой).

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«Даже не знаю, с кем бы хотелось записать дуэт, я вообще человек, который любит экспериментировать. Если говорить о сотрудничестве «Ленинграда» с Инстасамкой, то это классно, ребята молодцы. Я рада за Дашу и за Сергея Шнурова. Это все очень круто, просто пожелаем им удачи. Здорово, если будет и хорошая песня, и удачный продюсерский ход», - сказала она на светской премьере сериала «Дайте шоу» от онлайн-кинотеатра Kion.

Ранее сообщалось, что Инстасамка станет новой солисткой коллектива. Группа представит новый альбом 8 ноября. На данный момент в соцсетях «Ленинграда» доступен 45-секундный отрывок новой песни «За деньги нет», в которой в качестве одного из исполнителей также указана и Инстасамка.

При этом экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в беседе с «Радиоточкой НСН» допустила, что Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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