«Люблю эксперименты»: Солистка Artik & Asti поздравила «Ленинград» и Инстасамку

«Даже не знаю, с кем бы хотелось записать дуэт, я вообще человек, который любит экспериментировать. Если говорить о сотрудничестве «Ленинграда» с Инстасамкой, то это классно, ребята молодцы. Я рада за Дашу и за Сергея Шнурова. Это все очень круто, просто пожелаем им удачи. Здорово, если будет и хорошая песня, и удачный продюсерский ход», - сказала она на светской премьере сериала «Дайте шоу» от онлайн-кинотеатра Kion.

Ранее сообщалось, что Инстасамка станет новой солисткой коллектива. Группа представит новый альбом 8 ноября. На данный момент в соцсетях «Ленинграда» доступен 45-секундный отрывок новой песни «За деньги нет», в которой в качестве одного из исполнителей также указана и Инстасамка.

При этом экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в беседе с «Радиоточкой НСН» допустила, что Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.

