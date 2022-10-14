Певец SHAMAN представил новый трек «Вызов»
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил новый трек «Вызов», в полночь песня появилась на музыкальных площадках.
Поклонники отмечают, что композиция призывает не терять самообладание в самые трудные моменты жизни и побеждать, несмотря на все сложности и препятствия.
«Мы сделаны, словно из стали, мы душами стены ломали», - поет исполнитель.
Ранее песня «Я русский и мне повезло», которую SHAMAN выложил в YouTube, за сутки набрала больше миллиона просмотров. Ярослав Дронов перепробовал множество музыкальных жанров, выступал в телешоу «Голос» и на «Нашествии», сейчас сам продюсирует свой проект и является автором слов и музыки всех своих песен.
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