Певец SHAMAN представил новый трек «Вызов»

Ранее песня «Я русский и мне повезло», которую SHAMAN выложил в YouTube, за сутки набрала больше миллиона просмотров. Ярослав Дронов перепробовал множество музыкальных жанров, выступал в телешоу «Голос» и на «Нашествии», сейчас сам продюсирует свой проект и является автором слов и музыки всех своих песен.

