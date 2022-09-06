Пожаловавшийся в Генпрокуратуру на Гудкова не знал артиста SHAMAN

«У нас есть определенный круг сторонников, активистов: это простые люди, многодетные семьи, представители религиозных сообществ, которые меня и попросили этим вопросом озадачиться и проанализировать. Лично меня не интересует эстрада ни зарубежная, ни наша отечественная, ни тем более шоу-бизнес. До того момента, когда ко мне обратились наши активисты, я и не знал о существовании SHAMAN и Гудкова. Поэтому здесь все начинается с того момента, когда я, исходя из заявления, просмотрел оба клипа», - сказал Шлыков.

По его словам, Александр Гудков в своем клипе насмехался над погибшими в годы Великой Отечественной войны.

«Меня здесь зацепила и очень серьезно задела эта дикая, циничная и хамская интерпретация не политического, не казенного лозунга, а именно лозунга выстраданного, который является народным. Этот лозунг: «Спасибо деду за победу». Он интерпретировал это, как: спасибо за узкую талию, что-то связанное с этим… То есть, издевка пошла в адрес не столько русских, сколько вообще в адрес погибших в годы Великой Отечественной войны», - резюмировал Шлыков.

Ранее Артур Шлыков написал заявление в Генпрокуратуру на комика Александра Гудкова. По словам чиновника, он попросил возбудить уголовное дело по статье 282 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Недовольство чиновника вызвало сатирическое произведение «Я узкий», которое комик с коллегами выложил на YouTube-канале «Чикен карри».

