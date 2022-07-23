Шаман за сутки порвал YouTube
Клип музыканта Ярослава Дронова за сутки набрал больше миллиона просмотров и занял первое место в трендах онлайн-платформы.
Песня «Я русский и мне повезло», которую выложил вчера в YouTube российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов), за сутки набрала больше миллиона просмотров, 123 тысяч лайков и 22 тысячи комментариев. В итоге, клип на песню занял 23 июля первое место в трендах платформы.
«Я русский» - это не песня, а состояние души! Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — прокомментировал свой успех музыкант, который является одновременно автором музыки, слов и идеи клипа.
В своем видеоклипе SHAMAN то общается с небом на поле среди колосьев, то предстает в образе бунтаря и рок-идола, усиливая посыл своей песни, превращая её в манифест. Собственно, в комментариях большинство поклонников так песню и восприняли, называя её манифестом "для русских и про русских всех национальностей".
Надо сказать, что Ярослав Дронов, он же SHAMAN - профессиональный музыкант, окончивший академию им. Гнесиных. Артист обладает уникальным голосом в пять октав. Перепробовал множество музыкальных жанров, выступал в телешоу "Голос" и на «Нашествии», сейчас сам продюсирует свой проект и является автором слов и музыки всех своих песен.
Любопытно, что музыкант сделал ставку на продвижение в интернете и добился популярности в тот момент, когда большинство популярных среди артистов стриминговых и онлайн-платформ или ушли из России или же попали под какие-либо ограничения. Но SHAMAN умудрился не растерять подписчиков – их число в его соцсетях превышает 2,5 млн, а количество просмотров на видео — 250 млн. Как результат этого успеха – у артиста на ближайший год запланирован гастрольный тур по более чем 100 городам России.
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