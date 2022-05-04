Певец Сергей Лазарев опроверг информацию о завершении карьеры
Певец Сергей Лазарев в своём Telegram-канале заявил, что не собирается завершать свою творческую деятельность.
По его словам, массовое появление в СМИ сообщений, в которых говорится, что он перестаёт гастролировать и писать новый музыкальный материал, «похоже на целенаправленную травлю».
«Хочу сказать одно — не дождётесь! Концерты продолжаются, запись песен ведётся!» — заключил Лазарев.
Ранее панк-группа «Тараканы!» объявила, что прекращает своё существование, так как попала в список «неугодных» артистов, из-за чего стали отменяться концерты.
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