Певец Сергей Лазарев опроверг информацию о завершении карьеры

По его словам, массовое появление в СМИ сообщений, в которых говорится, что он перестаёт гастролировать и писать новый музыкальный материал, «похоже на целенаправленную травлю».

«Хочу сказать одно — не дождётесь! Концерты продолжаются, запись песен ведётся!» — заключил Лазарев.

Ранее панк-группа «Тараканы!» объявила, что прекращает своё существование, так как попала в список «неугодных» артистов, из-за чего стали отменяться концерты.