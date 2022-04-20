Лободе, Потапу и Сердючке запретили въезд в РФ на 50 лет

В опубликованный изданием список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которых в ближайшие полвека не пустят в Россию, также попали телеведущие Дмитрий Комаров («Мир Наизнанку») и Николай Серга («Орел и решка»), лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, актриса Мила Савицкая («Последний богатырь») и другие.

Предполагается, что причиной запрета могла стать критика спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые ведут себя подло и предательски, правильно было бы лишать российского гражданства, сообщает RT.