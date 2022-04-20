Лободе, Потапу и Сердючке запретили въезд в РФ на 50 лет
Российские власти на 50 лет запретили въезд на территорию России Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасий Каменских (Потап и Настя), а также Андрею Данилко (Верка Сердючка), пишут «Известия».
В опубликованный изданием список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которых в ближайшие полвека не пустят в Россию, также попали телеведущие Дмитрий Комаров («Мир Наизнанку») и Николай Серга («Орел и решка»), лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, актриса Мила Савицкая («Последний богатырь») и другие.
Предполагается, что причиной запрета могла стать критика спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые ведут себя подло и предательски, правильно было бы лишать российского гражданства, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru