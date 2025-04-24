Певец Александр Маршал раскрыл размер своей пенсии
Известный музыкант и заслуженный артист России Александр Маршал признался, что получает пенсию в 16 тысяч рублей. Об этом он заявил в интервью KP.RU.
Певец заявил, что он тратит почти всю выплату на хозяйственные потребности. Он отметил, что продолжает работать, потому что не понимает, как можно прожить на такую сумму. Раньше он получал еще меньше — 12 тысяч рублей.
Артист также сравнил сегодняшнюю эпоху с советским временем. Он заявил, что в СССР можно было чувствовать себя увереннее после выхода на пенсию. Маршал подчеркнул, что сейчас приходится работать до конца жизни, тогда как раньше можно было лежать на диване и не беспокоиться о старости.
Ранее стало известно, что российская телеведущая и сваха Роза Сябитова получает пенсию в размере 18 тысяч рублей, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru