Роза Сябитова назвала размер своей пенсии

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова сообщила, что получает пенсию в размере 18 тысяч рублей. Об этом она заявила в беседе с «Комсомольской правдой».

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Как уточнила телеведущая, столь незначительную сумму она получает, поскольку переехала в Подмосковье, что лишило ее столичных надбавок.

Сябитова также добавила, что свою пенсию она ежемесячно откладывает, не тратя.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что получает пенсию в размере 27 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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