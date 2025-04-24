Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
24 апреля 202517:55
Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова сообщила, что получает пенсию в размере 18 тысяч рублей. Об этом она заявила в беседе с «Комсомольской правдой».
Как уточнила телеведущая, столь незначительную сумму она получает, поскольку переехала в Подмосковье, что лишило ее столичных надбавок.
Сябитова также добавила, что свою пенсию она ежемесячно откладывает, не тратя.
Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что получает пенсию в размере 27 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru