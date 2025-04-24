Роза Сябитова назвала размер своей пенсии

Как уточнила телеведущая, столь незначительную сумму она получает, поскольку переехала в Подмосковье, что лишило ее столичных надбавок.

Сябитова также добавила, что свою пенсию она ежемесячно откладывает, не тратя.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что получает пенсию в размере 27 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

