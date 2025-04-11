Александр Маршал рассказал про «плевок в душу», виниловые пластинки и молодежь на СВО
Александр Маршал заявил НСН, что «Парк Горького» планирует большой тур и концерт в Москве, объяснил, почему винил - это правильно, а также счел действия Стаса Намина «плевком в душу».
Заслуженный артист России, участник золотого состава группы «Парк Горького» Александр Маршал в интервью НСН рассказал о последних разбирательствах с экс-продюсером группы Стасом Наминым, своем отношении к винилу и объяснил, почему после посещения зоны спецоперации считает российскую молодежь лучшей в мире.
- Четвертого апреля суд аннулировал товарный знак Gorky Park, принадлежащий основателю «Парка Горького» Стасу Намину, но при этом оставил ему право давать концерты под этим названием. Намерены ли вы далее добиваться отмены его концертов?
Всё, что затеял этот человек (Стас Намин - Прим. НСН) - это плевок лично мне в лицо. Он говорит, что Коля Носков вернулся в Советский Союз, а мы, предатели, остались в США. А нам ничего не оставалось делать, когда Коля нас бросил и ушел. Все дружно посмотрели на меня. Ну потому что брать англоязычного певца-американца - это значит, что история русской группы заканчивается. И я через срыв связок, через кровь пошел на это. Мы записали замечательный альбом Moscow Calling, который сильно «выстрелил». Как после этого называть кого-то именем моей группы?
- В начале марта у вас впервые на виниле вышло переиздание альбома Protivofazza. Известно, что тираж составил тысячу экземпляров. Удалось ли его весь продать или еще что-то осталось?
Protivofazza или Moscow Calling - это все не для продажи. Мы уже давно состоятельные люди. Это количество пластинок, которые мне подарил Леша Белов (лидер группы «Парк Горького» - Прим. НСН), я просто дарю их со всеми подписями на память.
- Как вы относитесь к вернувшейся моде на винил, может быть, сами собираете?
Я считаю, что это очень правильно. Я люблю слушать качественную музыку на качественной аппаратуре. У меня есть друг, и у него доходит до такой точности, что каждый кабель, который идет в колонку, стоит $15 тысяч. И он говорит: «Да ты послушай, как здесь звучит!». Я не до такой степени гурман всего этого, но люблю, когда звучит круто. Считаю, что именно винил звучит так, как когда-то звучали в СССР пластинки The Beatles, The Rolling Stones и другие.
- Летом прошлого года у группы вышел сингл «Мужская». Как его приняли?
Песня сильная, достойная. Нам скоро предстоит большой тур, мы его планируем на следующий год. Также будет большой концерт в Москве. Понятное дело, что это будут старые хиты «Парка»: «Moscow Calling», «Bang», «Stranger». Но я сказал Леше Белову, что время сильно поменялось, и поэтому все два часа петь по-английски уже нельзя, надо петь по-русски. Я уже спел три песни, одна из них уже вышла, две готовятся. На очереди еще, наверное, парочка. То есть концерт разбавим.
- В 2020 году вы выпустили первый в истории группы клип. Ждать ли новых и когда?
Думаю, новые будут. Правда, мне кажется, что клипы - это уже какой-то каменный век, все уже в соцсетях. Поэтому мы как-то особо не паримся на эту тему. Я сторонник того, чтобы сейчас взять, например, и в студии просто встать и снять все на камеру. Может быть, перед туром что-то сделаем.
- Скоро у нас большая памятная дата - День Победы. Готовятся ли какие-то релизы к этому дню?
У меня много песен на эту тему, потому что мне повезло, я в своей жизни был во всех горячих точках. Это и Северный Кавказ, и Босния, и Сирия неоднократно, и вот сейчас Украина. В зоне СВО я был много где: и Северодонецк, и Попасное. И, конечно, планирую еще. Буквально сегодня должен был поехать, но перенесли. После каждой поездки я пишу песни и по рассказам ребят-бойцов, и про то, свидетелем чего был сам. У меня была поездка, в которой я выступал перед группой спецназа, только вернувшейся из зоны боевых действий с потерями. Я начал петь и видел, как они оттаивают, как у них глаза загораются, они приходят в себя. Война - это страшная штука. Сейчас модно хаять молодежь. Но побывав там и увидев ребят, которые годятся мне в сыновья, я могу сказать, что у нас лучшая молодежь, лучшие пацаны в мире. Вот говорю, а у меня мурашки. Дай Бог, чтобы они все вернулись домой живыми и только с победой. А именно благодаря им она и будет за нами.
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