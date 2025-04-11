- В начале марта у вас впервые на виниле вышло переиздание альбома Protivofazza. Известно, что тираж составил тысячу экземпляров. Удалось ли его весь продать или еще что-то осталось?

Protivofazza или Moscow Calling - это все не для продажи. Мы уже давно состоятельные люди. Это количество пластинок, которые мне подарил Леша Белов (лидер группы «Парк Горького» - Прим. НСН), я просто дарю их со всеми подписями на память.

- Как вы относитесь к вернувшейся моде на винил, может быть, сами собираете?

Я считаю, что это очень правильно. Я люблю слушать качественную музыку на качественной аппаратуре. У меня есть друг, и у него доходит до такой точности, что каждый кабель, который идет в колонку, стоит $15 тысяч. И он говорит: «Да ты послушай, как здесь звучит!». Я не до такой степени гурман всего этого, но люблю, когда звучит круто. Считаю, что именно винил звучит так, как когда-то звучали в СССР пластинки The Beatles, The Rolling Stones и другие.

- Летом прошлого года у группы вышел сингл «Мужская». Как его приняли?

Песня сильная, достойная. Нам скоро предстоит большой тур, мы его планируем на следующий год. Также будет большой концерт в Москве. Понятное дело, что это будут старые хиты «Парка»: «Moscow Calling», «Bang», «Stranger». Но я сказал Леше Белову, что время сильно поменялось, и поэтому все два часа петь по-английски уже нельзя, надо петь по-русски. Я уже спел три песни, одна из них уже вышла, две готовятся. На очереди еще, наверное, парочка. То есть концерт разбавим.

- В 2020 году вы выпустили первый в истории группы клип. Ждать ли новых и когда?

Думаю, новые будут. Правда, мне кажется, что клипы - это уже какой-то каменный век, все уже в соцсетях. Поэтому мы как-то особо не паримся на эту тему. Я сторонник того, чтобы сейчас взять, например, и в студии просто встать и снять все на камеру. Может быть, перед туром что-то сделаем.