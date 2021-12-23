Песня Эда Ширана первой в истории набрала 3 млрд прослушиваний на Spotify

Британский исполнитель Эд Ширан в своём Instagram заявил, что его песня «Shape Of You» стала первой в истории композицией, которая перешагнула отметку в 3 млрд прослушиваний на Spotify.

Эд Ширан и Элтон Джон выпустили рождественскую песню «Merry Christmas»

По его словам, рекорд был установлен 22 декабря.

«Абсолютное безумие. Спасибо всем фанатам», - заключил певец в своём видеообращении.

Ранее в пресс-службе Spotify заявили, что ТОП-10 самых прослушиваемых российских исполнителей в 2021 году за рубежом возглавил русский классик Пётр Чайковский.

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ФОТО: vk.com
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