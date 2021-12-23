Песня Эда Ширана первой в истории набрала 3 млрд прослушиваний на Spotify
Британский исполнитель Эд Ширан в своём Instagram заявил, что его песня «Shape Of You» стала первой в истории композицией, которая перешагнула отметку в 3 млрд прослушиваний на Spotify.
По его словам, рекорд был установлен 22 декабря.
«Абсолютное безумие. Спасибо всем фанатам», - заключил певец в своём видеообращении.
Ранее в пресс-службе Spotify заявили, что ТОП-10 самых прослушиваемых российских исполнителей в 2021 году за рубежом возглавил русский классик Пётр Чайковский.
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