Эд Ширан и Элтон Джон выпустили рождественскую песню «Merry Christmas»

Музыканты Эд Ширан и Элтон Джон выпустили 3 декабря совместный рождественский трек «Merry Christmas», исполнители также подготовили клип, где воссоздали сцену «у порога» из фильма «Реальная любовь».

Так, вся выручка с продаж сингла будет отправлена на благотворительность. Деньги отправятся в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом и в музыкальный фонд Эда Ширана, который помогает молодым артистам из Саффолка.

В клипе присутствуют отсылки к знаменитым рождественским хитам: «Stay Another Day» East 17, «Last Christmas» Джорджа Майкла, «Walking In The Air» из мультфильма «Снеговик» и «I Wish It Could Be Christmas Everyday» Wizzard.

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ФОТО: Future Communications
ТЕГИ:КлипМузыка
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