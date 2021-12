Эд Ширан и Элтон Джон выпустили рождественскую песню «Merry Christmas»

Так, вся выручка с продаж сингла будет отправлена на благотворительность. Деньги отправятся в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом и в музыкальный фонд Эда Ширана, который помогает молодым артистам из Саффолка.

В клипе присутствуют отсылки к знаменитым рождественским хитам: «Stay Another Day» East 17, «Last Christmas» Джорджа Майкла, «Walking In The Air» из мультфильма «Снеговик» и «I Wish It Could Be Christmas Everyday» Wizzard.