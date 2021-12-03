Эд Ширан и Элтон Джон выпустили рождественскую песню «Merry Christmas»
Музыканты Эд Ширан и Элтон Джон выпустили 3 декабря совместный рождественский трек «Merry Christmas», исполнители также подготовили клип, где воссоздали сцену «у порога» из фильма «Реальная любовь».
Так, вся выручка с продаж сингла будет отправлена на благотворительность. Деньги отправятся в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом и в музыкальный фонд Эда Ширана, который помогает молодым артистам из Саффолка.
В клипе присутствуют отсылки к знаменитым рождественским хитам: «Stay Another Day» East 17, «Last Christmas» Джорджа Майкла, «Walking In The Air» из мультфильма «Снеговик» и «I Wish It Could Be Christmas Everyday» Wizzard.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- СМИ: Массовая драка в центре Москвы вспыхнула из-за того, что дворники-мигранты не поделили снег
- Екатеринбургские бизнесмены попросили отменить QR-коды для посетителей торговых центров
- Мурашко: Волна заболеваемости COVID-19 в России опускается вниз
- Путин и Байден готовы провести переговоры 7 декабря
- Рогозин назвал сроки пуска легкой ракеты «Ангара»
- В Комсомольске-на-Амуре подросток умер после конфликта в школе
- В России сертификаты переболевших COVID-19 переоформят на один год
- В России зарегистрировали 32 930 случаев коронавируса за сутки
- Пользователям Meta предложили присылать свои обнаженные фото для защиты от мести
- Орбиту МКС изменили для уклонения от фрагмента ракеты США Pegasus
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru