Сервис Spotify назвал самых популярных исполнителей РФ за рубежом

Стриминговый сервис Spotify представил топ-10 самых прослушиваемых российских исполнителей в 2021 году за рубежом. Рейтинг представлен в аккаунте сервиса «ВКонтакте».

Первое место рейтинга занимает русский классик Петр Чайковский. На второй строчке расположился музыкальный дуэт Rauf & Faik, третью занимает рэпер Morgenshtern.

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Четвертую позицию рейтинга занял певец Jony, на пятой позиции расположился исполнитель Tony lgy. Шестую строчку рейтинга занимает культовый дуэт t.A.T.u., седьмую - проект IC3PEAK.

Восьмую позицию занимает классик-композитор Серей Рахманинов, девятую – хаус-продюсер ARTY. Замыкает рейтинг музыкант kostromin.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МузыкантыМузыкаРоссия
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