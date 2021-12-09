Сервис Spotify назвал самых популярных исполнителей РФ за рубежом
Стриминговый сервис Spotify представил топ-10 самых прослушиваемых российских исполнителей в 2021 году за рубежом. Рейтинг представлен в аккаунте сервиса «ВКонтакте».
Первое место рейтинга занимает русский классик Петр Чайковский. На второй строчке расположился музыкальный дуэт Rauf & Faik, третью занимает рэпер Morgenshtern.
Четвертую позицию рейтинга занял певец Jony, на пятой позиции расположился исполнитель Tony lgy. Шестую строчку рейтинга занимает культовый дуэт t.A.T.u., седьмую - проект IC3PEAK.
Восьмую позицию занимает классик-композитор Серей Рахманинов, девятую – хаус-продюсер ARTY. Замыкает рейтинг музыкант kostromin.
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