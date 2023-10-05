Мизулина призналась, что слушает только SHAMAN и гимн России

Толчком к такому заявлению стало приглашение на интервью, в ответ на которое Глава Лиги безопасного интернета сказала, что все интервью — это пустая трата времени и «какое-то зазубренное стихотворение».

«Я не люблю интервью. Я ни одно интервью в своей жизни не смотрела больше трех минут. Мне просто неинтересно. Я не понимаю, кто это смотрит. Мне кажется, что этот формат застрял где-то глубоко в эпохе телевидения пятидесятых годов. Я не люблю давать интервью, каждую минуту моей жизни, потраченную на интервью, мне бесконечно жалко. <...> Многие вопросы, которые задаются в интервью, повторяются и превращаются в зазубренное стихотворение. Какую музыку Вы слушаете? Да слушаю я SHAMAN и гимн России! Больше ничего не слушаю. Почему вы занимаетесь этой деятельностью? Да Бог так решил! Не знаю, почему я этой деятельностью начала заниматься», - сказала Мизулина.

Ранее Треть россиян назвали SHAMANа певцом года на российской эстраде, напоминает «Радиоточка НСН».

