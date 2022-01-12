«Первый канал» обжаловал решение о взыскании миллиона рублей в пользу Лозы
«Первый канал» обжаловал решение суда взыскать с него один млн рублей в пользу певца Юрия Лозы, сообщает ТАСС.
«Поступила апелляционная жалоба на решение по иску Лозы», - отметили в Мосгорсуде.
Ранее суд обязал «Первый канал» выплатить певцу Юрию Лозе компенсацию в размере одного млн рублей. Причиной разбирательства стало шоу «Голос», в котором исполнили песню «Плот».
Сам Лоза в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что деньги ему не важны – он лишь хочет наказать организаторов шоу за проявленное неуважение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Рогозин: около 30 пусков ракет намерен провести «Роскосмос» в 2022 году
- «Первый канал» обжаловал решение о взыскании миллиона рублей в пользу Лозы
- Путин и Пашинян обсудили операцию миротворцев ОДКБ в Казахстане
- В Рязанской области нашли «омикрон» у прибывшего из Африки военного
- На Украине мужчина сделал тату с лицом Порошенко на ягодицах
- Новак назвал уровень газификации России по итогам 2021 года
- Кабмин к концу недели представит новые меры борьбы с «омикроном»
- СМИ: Актер сериалов «Глухарь» и «Универ» найден мертвым в Москве
- Предполагаемый убийца депутата задержан в Нижегородской области
- СМИ: Госдума примет законопроекты о QR-кодах в «жестком» виде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru