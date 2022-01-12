«Первый канал» обжаловал решение о взыскании миллиона рублей в пользу Лозы

«Первый канал» обжаловал решение суда взыскать с него один млн рублей в пользу певца Юрия Лозы, сообщает ТАСС.

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«Поступила апелляционная жалоба на решение по иску Лозы», - отметили в Мосгорсуде.

Ранее суд обязал «Первый канал» выплатить певцу Юрию Лозе компенсацию в размере одного млн рублей. Причиной разбирательства стало шоу «Голос», в котором исполнили песню «Плот».

Сам Лоза в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что деньги ему не важны – он лишь хочет наказать организаторов шоу за проявленное неуважение.

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ФОТО: www.peoples.ru
ТЕГИ:Авторские ПраваСудПервый КаналЮрий Лоза
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