«Поют одних, а выбирают других». Лоза поспорил с ВЦИОМ о лучшем барде
Россияне назвали лучшими отечественными бардами Высоцкого, Окуджаву и Розенбаума, но Юрию Лозе пришли на ум другие фамилии.
Лучшими советскими и российскими бардами россияне считают Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву и Александра Розенбаума, следует из исследования ВЦИОМ. Певец и композитор Юрий Лоза в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, несмотря на известность вышеперечисленных фамилий, больше всех из бардов поют Юрия Визбора.
«Вот они назвали эти три фамилии, а сами поют в основном Визбора. Послушайте, что поют у костров! «Милая моя, солнышко лесное» - это Визбор. Его поют больше, чем других. Или «За туманом» Юрия Кукина. Песня становится шлягером номер один, ее поют абсолютно все, а его никто не упоминает. Ну как так можно?» - возмутился Лоза.
По его словам, люди выбирают лучшего барда по уровню восприятия и воспитанию.
«Поют и Розенбаума, и Высоцкого, и Окуджаву – это понятно. Но и Кукин, и Визбор, да и тот же Галич хорош. Кого ни возьмешь – все молодцы и все замечательные. Тут каждый выбирает для себя. Есть более сложная поэзия, есть менее сложная. Каждый выбирает себе барда по уровню восприятия. Один читает Фета, а другой Джойса. Они будут искать разных бардов. Все зависит от образования человека, от воспитания, от того, что ему привили в детстве родители. Если родители любили Визбора со страшной силой, то, конечно, ребенок, слушая его песни, перенимает это с молоком матери, у него Визбор становится самым главным и лучшим. Кто-то фанател от Высоцкого. И, конечно, будет передавать детям то же самое», - отметил певец.
Также Лоза порассуждал на тему возрождения популярности бардовской песни.
«Это было популярно тогда, когда все играли на гитарах. Когда я служил в армии, меня на командирском уазике возили к командиру части домой, и я учил его играть на гитаре. Потому что престижно было всегда в компании взять гитару, она гуляла по кругу и все должны были уметь взять третий аккорд, «Милая моя» солнышко лесное» сыграть на этих трех аккордах. Это было тогда популярно. Сейчас в жизни не играют на гитарах. Дети в основном что слушают? Рэп. А для рэпа гитара не нужна», - заявил композитор.
Собеседник НСН объяснил, почему авторские песни в нынешнее время не пользуются популярностью.
«У нас сейчас убита жажда к творчеству. Сейчас пришло время каверов. Никто не хочет сочинять сам. Барды, чем они были интересны, каждый стремится что-то новое сказать, написать свою собственную песню. Даже есть такая шутка: когда бард узнает новый аккорд, он пишет девять новых песен. Такая была хохма. Никто не пишет песен! Как можно возрождать жанр, если это никому не надо?» - посетовал Лоза.
По опросу ВЦИОМ лучшим бардом Владимира Высоцкого признали 22% респондентов, за Булата Окуджаву проголосовали 10% опрошенных. У Александра Розенбаума - 9%.
Также в топ открытого опроса, который включал до пяти вариантов ответа, вошли такие исполнители, как Юрий Визбор (6%), Олег Митяев (5%), Виктор Цой (4%), Татьяна и Сергей Никитины (2%), Михаил Круг (2%), Сергей Трофимов (2%).
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