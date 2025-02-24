«Есть догадки»: Юта о причинах вырезки ее песни с концерта на Первом канале

«У меня нет информации на этот счет. Есть определенные догадки, но это только догадки. Поэтому, к сожалению, сказать нечего. Факт остается фактом: песню «Русские» вырезали. Надо как-то с этим дальше жить. Я 25 лет на сцене, ничего ни от кого не жду, делаю то, что от меня зависит. И буквально на днях, завтра или послезавтра, я выкладываю клип на эту песню, люди очень ждут ее. Мне со всей страны пишут с тем, когда же можно, наконец, эту песню услышать. Я сейчас занимаюсь именно этим», - сказала она.

Юта, отвечая на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Первым каналом, подчеркнула, что не склонна рвать отношения с кем бы то ни было, «если на то нет прямой угрозы физическому существованию».

Праздничный концерт на Первом канале, посвященный Дню защитника Отечества, был сокращен под рамки вечернего эфира, объяснили ранее «Царьграду» в пресс-службе вещателя. Из эфира также убрали песню «Небо славян» в исполнении Шамана. Решение сократить праздничный концерт канал объяснил «определенными правилами», которым подчиняется эфир.

Пресс-служба Первого канала считает, что критика необоснована. Вещатель также заявил, что бурная реакция общественных деятелей на решение вырезать песню Юты и Шамана – это «истерика ряда Telegram-каналов». Критически о решении высказались блогер Сергей Колясников, актер Сергей Марочкин, социальный технолог Роман Алехин, писатель Роман Антоновский, военкор Юрий Котенок и многие другие, передает «Радиоточка НСН».

