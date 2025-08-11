Перенос фестиваля «Сигнал» в Москву остается под вопросом
Найти подходящую площадку в разгар летних мероприятий будет не так просто, а перенос в «более удобную» Москву все равно подразумевает убытки, заявил НСН Владимир Зубицкий.
Перенос фестиваля «Сигнал» в Москву зависит не только от договоренностей с местными властями, мероприятие должны согласовать силовые структуры, заявил НСН заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий.
Фестиваль электронной музыки Signal не состоится в Никола-Ленивце в Калужской области, признали организаторы. Они обещают, что мероприятие пройдёт в те же даты (14-18 августа) в Москве, билеты будут действительны либо там, либо уже в следующем году. Отмечается, что мероприятие пройдет на нескольких городских площадках. Зубицкий рассказал, возможно ли за короткий срок перенести такой фестиваль.
«Перенести фестиваль возможно, все зависит от технических директоров – стройка, техника и так далее. Когда-то в 2000-х мы делали большой концерт на Васильевском Спуске, было много западных артистов – Шакира, например. Обычно сцена строится от пяти дней до недели, мы построили за 24 часа. У фестиваля Signal изначально были какие-то проблемы. Теперь надо понимать, что перенос возможен, если есть договоренности с Москвой, с правительством. Существуют документальные вещи, есть определенный порядок подачи документов на утверждение. Но все равно думаю, что все возможно. Все зависит не только от городских властей, но и от силовых структур. Пишутся письма, все согласовывается. Я желаю организаторам успеха», - отметил он.
Зубицкий подчеркнул, что найти подходящую площадку будет не так просто, а перенос в «более удобную» Москву все равно подразумевает убытки.
«Что касается площадок, в эти выходные большой фестиваль пройдет в парке Эрмитаж, мы организовываем. В это же время проходит большой футбольный матч "Спартак" - "Зенит". Это просто для понимания, что найти площадки не так просто. Фестивали переносятся только в исключительных случаях, это не может быть постоянной историей. Обычно перенос подразумевает, что могут быть убытки. В этом случае из Москвы не надо ехать на фестиваль, удобно, но все равно обычно это экономические минусы», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области в середине июня собрали всех организаторов фестивалей и уведомили их, что в связи с опасностью прилетов беспилотников отменяются все массовые фестивали, проходящие не в черте Нижнего Новгорода. Руководитель фестиваля «Смысл» Андрей Кутьин сказал тогда НСН, что «эта информация ошарашила». В итоге выступление хедлайнеров перенесли в клубы на территории Нижнего Новгорода.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перенос фестиваля «Сигнал» в Москву остается под вопросом
- ПВО сбила семь беспилотников, летевших на Москву
- СМИ: ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске
- Выдавить Россию: США планируют разместить военную базу в Армении
- Дагестанский Избербаш остался без воды из-за удара молнии
- В Польше заявили о намерении увеличить численность армии до 500 тысяч человек
- Нужна передышка: Снижение ключевой ставки спасет бизнес от банкротств
- «Заткнуть рот?»: Филологи заступились за молодежный сленг после выпада Ямпольской
- Европа боится «раздела» после встречи Путина и Трампа на Аляске
- Собянин: Сбиты два беспилотника, летевших на Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru