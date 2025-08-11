«Перенести фестиваль возможно, все зависит от технических директоров – стройка, техника и так далее. Когда-то в 2000-х мы делали большой концерт на Васильевском Спуске, было много западных артистов – Шакира, например. Обычно сцена строится от пяти дней до недели, мы построили за 24 часа. У фестиваля Signal изначально были какие-то проблемы. Теперь надо понимать, что перенос возможен, если есть договоренности с Москвой, с правительством. Существуют документальные вещи, есть определенный порядок подачи документов на утверждение. Но все равно думаю, что все возможно. Все зависит не только от городских властей, но и от силовых структур. Пишутся письма, все согласовывается. Я желаю организаторам успеха», - отметил он.

Зубицкий подчеркнул, что найти подходящую площадку будет не так просто, а перенос в «более удобную» Москву все равно подразумевает убытки.

«Что касается площадок, в эти выходные большой фестиваль пройдет в парке Эрмитаж, мы организовываем. В это же время проходит большой футбольный матч "Спартак" - "Зенит". Это просто для понимания, что найти площадки не так просто. Фестивали переносятся только в исключительных случаях, это не может быть постоянной историей. Обычно перенос подразумевает, что могут быть убытки. В этом случае из Москвы не надо ехать на фестиваль, удобно, но все равно обычно это экономические минусы», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области в середине июня собрали всех организаторов фестивалей и уведомили их, что в связи с опасностью прилетов беспилотников отменяются все массовые фестивали, проходящие не в черте Нижнего Новгорода. Руководитель фестиваля «Смысл» Андрей Кутьин сказал тогда НСН, что «эта информация ошарашила». В итоге выступление хедлайнеров перенесли в клубы на территории Нижнего Новгорода.

