«Перегнул, но вернулся!»: Лидер «Тайм-Аута» о триумфе Буратино над Чебурашкой

Один из лидеров группы «Тайм-Аут» Александр Минаев, также известный, как Акакий Назарыч Зирнбирнштейн, в интервью с НСН объяснил, почему россияне любят Буратино.

Ранее россияне выбрали Буратино самым любимым сказочным героем. В тройку лидеров также попали Незнайка и Золушка, далее в рейтинге популярности расположились Баба-Яга, Колобок и Чебурашка. Соответствующее социологическое исследование представила издательская группа «Эксмо-АСТ».