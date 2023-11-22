«Перегнул, но вернулся!»: Лидер «Тайм-Аута» о триумфе Буратино над Чебурашкой
Акакий Назарыч в эфире НСН дал «физическое объяснение» успеху Буратино, назвал Колобка гадом и поведал о сотрудничестве с Алексеем Рыбниковым.
Один из лидеров группы «Тайм-Аут» Александр Минаев, также известный, как Акакий Назарыч Зирнбирнштейн, в интервью с НСН объяснил, почему россияне любят Буратино.
Ранее россияне выбрали Буратино самым любимым сказочным героем. В тройку лидеров также попали Незнайка и Золушка, далее в рейтинге популярности расположились Баба-Яга, Колобок и Чебурашка. Соответствующее социологическое исследование представила издательская группа «Эксмо-АСТ».
«Конечно же я рад, что Буратино находится на первом месте у меня вообще к этому персонажу особое отношение. Благодаря ему, а точнее песне про Буратино в свое время ансамбль "Тайм-Аут" очень хорошо продвинулся, мы сняли на нее клип, до сих пор исполняем ее на концертах. Не сыграть ее не получается, публика требует, ничего не можем с этим поделать. Этот герой актуален до сих пор, и в 2023 году. Сделан он был, как известно, на радость людям, а таких персонажей всегда любят. В какой-то момент он, конечно, перегибает палку, например, кинул Папу Карло, загнал курточку, азбуку за пять сольдо, но в конечном итоге вернулся на путь истинный и все хорошо. Это радует и, я думаю, именно этим он нас, россиян и подкупает», - сказал Акакий Назарыч.
По его мнению, Золушка является девушкой себе на уме, Колобок - гад, а Незнайки в наше время встречаются очень часто.
«Компания лидеров серьезная нарисовалась. На втором месте Незнайка, это тоже интересный персонаж: вроде бы на словах готов ко всему, а на самом деле ничего сделать не может. Таких деятелей полно вокруг нас, честно говоря. Золушка, мне кажется, девушка вообще себе на уме, - вроде бы застенчивая и трудолюбивая, а когда от принца начала убегать, на ходу раздеваться стала, туфельку сбросила. Так что тут следует задуматься. Баба Яга женщина своеобразная, я бы сказал два в одном: тут тебе и баба, тут и Яга, кому как повезет. Колобок – это вообще гад, если говорить честно и откровенно. Его дед с бабкой и по сусекам мели, скребли, месили, слепили и выпекли, а он их в конечном итоге кинул, свалил от них, но с другой стороны получил по заслугам». – разъяснил лидер «Тайм-Аута»
Он также дал физическое объяснение превосходству Буратино над Чебурашкой.
«Я могу объяснить с точки зрения физики, почему Буратино на первом месте, а Чебурашка на шестом, здесь все понятно. У Буратино длинный, тонкий и острый нос, который хорошо рассекает воздух, создает обтекаемость, поэтому он может легко вырываться вперед, а у Чебурашки большие уши, которые создают большие помехи при движении. Возникает сопротивление, поэтому он подзадержался. Может быть, без ушей рванул бы гораздо лучше. При этом я не согласен, что грандиозный киноуспех пришел только к Чебурашке. Про Буратино тоже достойный фильм был снят, просто сногсшибательный, на "Золушку" тоже засмотреться можно, Баба Яга также увековечена, ее потрясающе играл Георгий Милляр», - подчеркнул музыкант.
Минаев также рассказал, как в репертуаре «Тайм-Аута» появилась легендарная песня о Буратино, и как это воспринял композитор Алексей Рыбников.
«В нашем репертуаре песня о Буратино появилась совершенно случайно. У нас бывают заскоки на концертах, мы начинаем импровизировать и можем заиграть, что в голову взбредет. На одном из концертов давным-давно мы сыграли один куплет из песни "Буратино" и куплет из песни "В траве сидел кузнечик". Кузнечик как-то не прижился, а с Буратино получилось неплохо, мы сыграли ее и на втором концерте, - публика тоже была в восторге, и она осталась в нашем репертуаре до сих пор. Музыку к этой песне написал Алексей Рыбников, а стихи Юрий Энтин, "Тайм-Аут" просто сделала аранжировку. После этого мы встречались с Рыбниковым, ему все очень понравилось и он нам даже подарил эту песню, сказав: делайте дальше с ней, что хотите. После этого мы еще посотрудничали с Рыбниковым, мы сделали аранжировки всех его песен, которые входили в музыкальный фильм "Буратино" и сделали совместный мюзикл. Неплохо получилось, в интернете можно найти мюзикл «Буратино» с группой "Тайм-Аут"», - заключил собеседник НСН.
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