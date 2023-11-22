«От Колобка до Чебурашки»: Россияне назвали Буратино любимым сказочным героем

Далее в рейтинге популярности расположились Баба-Яга (9%) и Колобок (6%), Чебурашка, Винни-Пух, Иван-дурак и Карлсон набрали по 5% голосов, а Иван-царевич и Чиполлино – по 4%.

Отвечая на вопрос о детских писателях-классиках, участники опроса чаще всего вспоминали Агнию Барто (25%) и Александра Пушкина (24%), немного отстали от фаворитов Самуил Маршак (18%) и Корней Чуковский (17%), а лидером из иностранных писателей стал Ганс Христиан Андерсен (8%).

Исследование проводилось в ноябре 2023 года. В его ходе было опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

Один из отцов-основателей группы «Тайм-Аут» Александр Минаев, также известный, как Акакий Назарыч Зирнбирнштейн, в беседе с НСН рекомендовал всем Театр Карабаса-Барабаса, особо отметив Буратино, ставшего главным героем знаменитой песни этой группы.





