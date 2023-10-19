«Дед Жара и рыбья чешуя»: «Тайм-Аут» встречает Мотологический Новый год
Акакий Назарыч Зирнбирнштейн рассказал в эфире НСН о новогодних традициях «мотологов», вспомнил сериал о квачах и «Маракотову бездну», и объяснил, чем «Чебурашка» лучше победителя Каннского фестиваля.
Концерты: Дед Жара и Царство теней
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил один из отцов-основателей мотологической группы «Тайм-Аут» Александр Минаев, также известный, как Акакий Назарыч Зирнбирнштейн.
***
Концертный уикенд в Москве начнется в пятницу с выступлений «АукцЫона» (20 октября, клуб «16 Тонн»), Васи Васина (20 октября, «Штопор») и «Воскресенья» (20 октября, «Magnus Locus»).
В субботу «Ария» представит стадионную версию шоу «Гость из царства теней» (21 октября, «ВТБ Арена»), а «Тайм-Аут» отметит на сцене Мотологический Новый год (21 октября, «16 Тонн»).
Кроме того, в Москве выступят «Операция Пластилин» (21 октября, «1930»), Clockwork Times (21 октября, «Урбан») и «сибирские аборигены» OTYKEN с программой «Пульс Земли» (20 октября, «Base») .
Нейромонах Феофан с Вячеславом Бутусовым отправятся в выходные в Санкт-Петербург, «Чайф» - в Ульяновск и Казань, а «Алиса» в Нижний Новгород.
Ну а Александр Минаев рассказал НСН, что такое Новый год от «Тайм-Аута».
«Спасибо большое за поздравления, вас тоже с наступающим! Мотологический новый год грянет 21 октября, при этом он отмечается два раза: первый - 23 июня, а вторая, осенняя дата плавающая, в этом году это 21-е число. Отметим в клубе "16 Тонн", так что заходите, не пожалеете! Подарки приветствуются, дарить можно все, что угодно, а самое главное – в неограниченных количествах, чем больше – тем лучше. Но если вдруг кто-то без подарка заявится на праздник, ничего страшного, главное, чтобы человек был хороший. Деда Мороза не будет, на Мотологическом Новом году присутствует Дед Жара, иногда он появляется, иногда нет, но его тоже можно отличить по специфическому костюму. Дед Жара приходит по-простому – в трениках с вытянутыми коленками и в ластах на каблуках фишками назад. Вот такой вот Дед Жара. Если расскажу, какие будут сюрпризы, праздника не получится, поэтому лучше пойти и посмотреть своими глазами. Елка приветствуется наряженная, но классический вариант встречи Мотологического нового года - это наряженное лимонное дерево, а вместо конфетти используется рыбья чешуя, чтобы на вас накатывали теплые воспоминания, когда вы от нее будете отчищать ковер. Мы уже готовы к встрече Мотологического Нового года», - признался Акакий Назарыч.
Театр: Безруков и Карабас
Сергей Безруков (на фото), отметивший на днях 50-летие, в воскресенье преобразится в Сергея Есенина и отметит юбилей спектаклем «Хулиган. Исповедь» в Крокусе. Кроме того, в «Kassir.ru» отмечают интерес москвичей к спектаклям «Мам, а кто это на фото?» в «Современнике» и «Моня Цацкес – знаменосец» в МДМ.
Театралы Петербурга идут в выходные на «Кролик P.S.» и «Билокси-блюз», в Кемерово выбрали «Мастера и Маргариту», а в Тюмени «Ты где-то рядом...» с Федором Добронравовым.
Ну а лидер «Тайм-Аута» рассказал НСН о самом лучшем театре.
«В театре бываю нечасто. Последний раз был в Театре на Таганке, смотрел "Вия", это новая интерпретация классического произведения. Если честно, мне не понравилось. А по поводу театра, который могу рекомендовать, есть беспроигрышный вариант, это Театр Карабаса-Барабаса, артисты там великолепные: Пьеро, Мальвина, Артемон, ну а про Буратино я вообще не говорю. Так что, если удастся попасть туда, удовольствие получите колоссальное», - пообещал Минаев, а поклонники группы тут же вспомнили легендарную песню «Тайм-Аута» про Буратино.
Кроме того, он рекомендовал всем читать книги.
«Если есть свободное время, я стараюсь читать, причем читаю бумажные книги. Недавно Конан Дойла перечитал по новой, но не рассказы о Шерлоке Холмсе, а "Маракотову бездну" и "Трагедию пассажиров «Короско»", великолепные штуки. Валентин Пикуль тоже, прочитал "Битву железных канцлеров", вот это могу порекомендовать», - подчеркнул музыкант.
Кино: Канны и Квачи
Главным событием для киноманов станет сегодняшняя российская премьера фильма-победителя Каннского кинофестиваля-2023 «Анатомия падения» (на фото).
Помимо драмы Жюстин Трие на экраны выйдут несколько российских фильмов. Это «Страсти по Матвею» режиссера Сергея Ильина, «Планета Максимус» Александра Петрова, где он выступил и режиссером, и сценаристом, и актером, а также «Дух Байкала», о чудесах на съемках которого рассказывал НСН режиссер Михаил Расходников.
Александр Минаев признался НСН, что не любит фестивальное кино. а «Чебурашку» ставит выше каннского хита и «Барби».
«По поводу фильма "Барби", видел только нарезку. Честно говоря, не очень мне это нравится, все в розовых тонах и этот дебилизм, который там происходит, не буду даже смотреть, не собираюсь на этот фильм. А вот "Чебурашку", наверное, посмотрю, потому что вроде как родное и отзывы хорошие. По поводу новинок, которые должны сейчас появиться в российском прокате, - это победитель Каннского фестиваля «Анатомия падения», - тоже не пойду, потому что не люблю фестивальные фильмы. Для меня они слишком заумные и нудные, а хотелось бы что-нибудь жизненное и повеселее. Итак обстановка какая-то такая, а если еще фильмом подгрузишься, потом начинаешь думать, разбирать все это дело по косточкам… Нет, я лучше книжки почитаю», - отметил он.
Кроме того, Акакий Назарыч вспомнил съемки сериала про легендарных «квачей».
«Да, был такой грех, снимали мы сериал «Квачи прилетели», режиссером был Давид Шнейдеров, а все это происходило под патронажем Стаса Намина. Вот так забавлялись, но сейчас завязали с этим делом и больше у "Тайм-аута" кино-планов никаких нет. Не собираемся мы, во всяком случае пока, ничего такого плана снимать», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сразу три самолета ВВС Британии появились у границы РФ над Чёрным морем
- Дочь Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке
- Россиянин Карацев вышел в 1/4 теннисного турнира в Токио
- Собянин: Производство одежды в Москве возросло втрое с начала года
- «Давний семейный конфликт»: Пасынок Стаса Намина назвал мотив двойного убийства
- Мурашко заявил, что ожирением страдают 11% жителей России
- Армия Израиля нанесла авиаудар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс
- Разработчик заявил, что стать хакером может даже третьеклассник
- В Ашдоде на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
- Спрос на дрова резко увеличился на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru