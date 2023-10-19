«Дед Жара и рыбья чешуя»: «Тайм-Аут» встречает Мотологический Новый год

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Сергей Безруков (на фото), отметивший на днях 50-летие, в воскресенье преобразится в Сергея Есенина и отметит юбилей спектаклем «Хулиган. Исповедь» в Крокусе. Кроме того, в «Kassir.ru» отмечают интерес москвичей к спектаклям «Мам, а кто это на фото?» в «Современнике» и «Моня Цацкес – знаменосец» в МДМ.

Театралы Петербурга идут в выходные на «Кролик P.S.» и «Билокси-блюз», в Кемерово выбрали «Мастера и Маргариту», а в Тюмени «Ты где-то рядом...» с Федором Добронравовым.

Ну а лидер «Тайм-Аута» рассказал НСН о самом лучшем театре.

«В театре бываю нечасто. Последний раз был в Театре на Таганке, смотрел "Вия", это новая интерпретация классического произведения. Если честно, мне не понравилось. А по поводу театра, который могу рекомендовать, есть беспроигрышный вариант, это Театр Карабаса-Барабаса, артисты там великолепные: Пьеро, Мальвина, Артемон, ну а про Буратино я вообще не говорю. Так что, если удастся попасть туда, удовольствие получите колоссальное», - пообещал Минаев, а поклонники группы тут же вспомнили легендарную песню «Тайм-Аута» про Буратино.

Кроме того, он рекомендовал всем читать книги.

«Если есть свободное время, я стараюсь читать, причем читаю бумажные книги. Недавно Конан Дойла перечитал по новой, но не рассказы о Шерлоке Холмсе, а "Маракотову бездну" и "Трагедию пассажиров «Короско»", великолепные штуки. Валентин Пикуль тоже, прочитал "Битву железных канцлеров", вот это могу порекомендовать», - подчеркнул музыкант.

