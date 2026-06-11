«Тима ищет свет» объяснил рост популярности инди-музыки в России
Российские слушатели устали от попсы, поэтому растёт популярность инди‑музыки, однако художественно жанр развивается не очень, сказал НСН лидер группы «Тима ищет свет» Тимофей Якимов.
Лидер группы «Тима ищет свет» Тимофей Якимов рассказал НСН о концепции своего нового альбома, ближайших планах и гастрольном графике на лето.
В конце мая музыкант представил первый за три года полноформатный релиз — «Белый альбом». Лонгплей станет началом музыкального цикла: первая часть будет посвящена людям, любви, доброте и свету, а вторая, «Чёрный альбом», расскажет о том, как ценность жизни ощущается рядом со смертью.
Сам артист выразил надежду на то, что «Чёрный альбом» будет представлен осенью.
«"Белый альбом" никак не связан с The Beatles. Просто мне захотелось дать максимально опосредованное название новому альбому, чтобы люди просто сами решали, о чём он. "Чёрный альбом" выйдет в скором времени, надеюсь, что осенью. Летом график очень загружен. На летних фестивалях программа короче, поэтому приходится иначе формировать драматургию своих выступлений. Я очень люблю играть на летних фестивалях, этим летом нас ждёт большое количество разъездов. Концертов 15–16 планируется. Мы выступим в Нижнем Новгороде, на Урале, в Красноярске — в общем, по всей России», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в России растёт популярность инди‑музыки. Однако, по словам музыканта, художественно жанр слабо развивается.
«Российские слушатели устали от попсы, поэтому в нашей стране растёт популярность инди‑музыки. Карьерно жанр растёт, но художественно — не очень. Мне кажется, выходят достаточно слабые релизы. Лет 7–10 назад как будто и альбом, и коллективы были посильнее. Это моё личное мнение, может быть, я просто устал от музыки в целом. Молодым артистам на инди‑сцене не нужен продюсер. Достаточно делать качественную музыку, производить хороший контент в соцсетях. Всё само подтянется. В соцсетях можно найти своего слушателя», — добавил музыкант.
«Тима ищет свет» — музыкальный проект Тимофея Якимова, который за последние пару лет прочно вошёл в число ведущих исполнителей русскоязычной независимой сцены. В конце 2024 года трек «Волна» из альбома «Зеркало» стал вирусным в соцсетях — это дало мощный толчок развитию проекта и позволило попасть в музыкальные чарты и на лайнапы крупных фестивалей. На сегодняшний день у артиста почти 1,8 миллиона слушателей в месяц на «Яндекс Музыке».
Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин ранее рассказал «Радиоточке НСН» о новом альбоме и объяснил, почему отказал певцу Ване Дмитриенко в предложении сделать фит.
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