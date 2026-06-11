В конце мая музыкант представил первый за три года полноформатный релиз — «Белый альбом». Лонгплей станет началом музыкального цикла: первая часть будет посвящена людям, любви, доброте и свету, а вторая, «Чёрный альбом», расскажет о том, как ценность жизни ощущается рядом со смертью.

Сам артист выразил надежду на то, что «Чёрный альбом» будет представлен осенью.



«"Белый альбом" никак не связан с The Beatles. Просто мне захотелось дать максимально опосредованное название новому альбому, чтобы люди просто сами решали, о чём он. "Чёрный альбом" выйдет в скором времени, надеюсь, что осенью. Летом график очень загружен. На летних фестивалях программа короче, поэтому приходится иначе формировать драматургию своих выступлений. Я очень люблю играть на летних фестивалях, этим летом нас ждёт большое количество разъездов. Концертов 15–16 планируется. Мы выступим в Нижнем Новгороде, на Урале, в Красноярске — в общем, по всей России», — сказал собеседник НСН.