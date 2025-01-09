«Лакомый кусок»: Universal, Warner и Sony ждут момента для возвращения в Россию
Иностранные мейджоры не хотят терять российский рынок и не упустят свою возможность, когда настанет время, отметил в эфире НСН Евгений Сафронов.
Такие мейджоры, как Universal Music, Warner Music и Sony Music, наблюдают за ситуацией в России, чтобы успеть вернуться на отечественный рынок тогда, когда для этого возникнут условия, заявил главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов в разговоре с НСН.
Ранее глава лейбла Lotus Music, экс-руководитель Atlantic Records Russia (принадлежит Warner Music, ушедшей из РФ) Бахтияр Алиев объявил о запуске нового дистрибьютора – Ovokacho. По его словам, компания подписала прямые контракты на выгрузку контента со стриминговыми сервисами и уже выгрузила январские релизы с помощью дистрибьютора. По данным «Коммерсанта», дистрибьютор будет работать не только с Lotus Music (артисты Emin, HammAli & Navai, Slava Marlow и прочие), но и другими. Сафронов отметил, что рынок дистрибьюторов РФ сегодня «бледный», а западные мейджоры ждут возвращения.
«Люди, которые работали в ушедших из России международных концернах (Universal Music, Warner Music и Sony Music – ред. НСН) – это лучшие специалисты отрасли, они из неё и не думали уходить, у них хорошие связи. Официально они уже не связаны с концернами, но как на самом деле - не знает никто. Понятно, что многие из ушедших внимательно присматриваются к происходящему в стране с тем, чтобы успеть вернуться на рынок, когда для этого возникнут условия. Никто не хочет терять рынки, а российский рынок достаточно привлекателен. Конечно, это не американский рынок и, допустим, не японский, но, тем не менее, это лакомый кусок. Любителей музыки много, желающих покупать музыку много. Естественно, нормальный капиталист никогда не пропустит возможность вернуться на рынок, если есть условия для этого. Уверен, что они не теряют контакт со своими бывшими российскими коллегами», - сказал Сафронов.
Он отметил, что российский рынок дистрибьюторов сегодня выглядит бледно.
«Российская индустрия звукозаписи сейчас выглядит довольно бледно - обрушившись в нулевых годах, сейчас она немного восстановилась, но, конечно, не до прежних уровней. Сейчас она в 10, по другим оценкам в 50 раз меньше, чем в эпоху расцвета: в конце 90-х - начале нулевых. Поэтому сейчас можно говорить о том, что восстановление идет не очень понятно и прозрачно, особенно с учетом ухода мировых мейджоров. Считать это крайне сложно, так как все эти процессы новые, в законодательстве отсутствуют, терминология неопределенная. Дело в том, что основным источником дохода от музыкальных записей сейчас является стриминг - но чаще всего посчитать это практически невозможно, это коммерческая тайна», - добавил собеседник НСН.
В свою очередь глава лейбла Navigator Records Алексей Козин в беседе с НСН отметил, что запуск бывшим топ-менеджером Warner Music в РФ Бахтияром Алиевым нового дистрибьютора контента Ovokacho усилит конкуренцию и оздоровит индустрию.
«Он (Бахтияр Алиев, выступает под псевдонимом Bahh Tee) очень талантливый парень, артист, менеджер. Я приветствую создание еще одной компании, которая будет только усиливать конкуренцию. Это всегда оздоровление. Там ничего сложного нет, самое сложное – работать с репертуаром, у Алиева это очень хорошо получается», - сказал Козин.
В марте 2022 года Universal Music, Warner Music и Sony Music заявили, что приостанавливают деятельность в России. В сентябре того же года Sony объявила об окончательном уходе из России и переходе российского подразделения лейбла и его сотрудников под управление местной команды.
В начале апреля 2022 года топ-менеджерами Warner Music Russia была основана компания S&P Digital, которая стала заниматься дистрибуцией треков артистов замороженного лейбла и его дочерних компаний на стриминговые сервисы. В сентябре прошлого года в Москве прошло мероприятие, посвященное официальному запуску лейбла S&P Digital, который более года функционировал в качестве дистрибьютора. Компания сумела переоформить контракты со всеми артистами Warner Music Russia, а также заключила сотрудничество с рядом крупных и инди-лейблов как дистрибьютор. Козин подчеркнул, что S&P Digital стала заметным игроком на рынке и занимает его «приличную» долю.
«Warner Music переродился в компанию S&P Digital. Они достаточно заметный игрок и претендуют на приличную долю рынка. Русскоязычный каталог Sony Music тоже им отошел. Так что с менеджментом компаний, работавшим в мейджорах, все в порядке», - добавил собеседник агентства.
Уход крупнейших мейджоров из РФ спровоцировал активный запуск новых музыкальных лейблов. В сегмент вышли VK, МТС и ГК «Рики». С 1 марта 2023 года Алиев запустил лейбл Lotus Music, над новым проектом начали работать порядка 25-30 человек, которые ранее были заняты в Atlantic Records Russia, передает «Радиоточка НСН».
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