«Лакомый кусок»: Universal, Warner и Sony ждут момента для возвращения в Россию

«Он (Бахтияр Алиев, выступает под псевдонимом Bahh Tee) очень талантливый парень, артист, менеджер. Я приветствую создание еще одной компании, которая будет только усиливать конкуренцию. Это всегда оздоровление. Там ничего сложного нет, самое сложное – работать с репертуаром, у Алиева это очень хорошо получается», - сказал Козин.

В марте 2022 года Universal Music, Warner Music и Sony Music заявили, что приостанавливают деятельность в России. В сентябре того же года Sony объявила об окончательном уходе из России и переходе российского подразделения лейбла и его сотрудников под управление местной команды.

В начале апреля 2022 года топ-менеджерами Warner Music Russia была основана компания S&P Digital, которая стала заниматься дистрибуцией треков артистов замороженного лейбла и его дочерних компаний на стриминговые сервисы. В сентябре прошлого года в Москве прошло мероприятие, посвященное официальному запуску лейбла S&P Digital, который более года функционировал в качестве дистрибьютора. Компания сумела переоформить контракты со всеми артистами Warner Music Russia, а также заключила сотрудничество с рядом крупных и инди-лейблов как дистрибьютор. Козин подчеркнул, что S&P Digital стала заметным игроком на рынке и занимает его «приличную» долю.

«Warner Music переродился в компанию S&P Digital. Они достаточно заметный игрок и претендуют на приличную долю рынка. Русскоязычный каталог Sony Music тоже им отошел. Так что с менеджментом компаний, работавшим в мейджорах, все в порядке», - добавил собеседник агентства.

Уход крупнейших мейджоров из РФ спровоцировал активный запуск новых музыкальных лейблов. В сегмент вышли VK, МТС и ГК «Рики». С 1 марта 2023 года Алиев запустил лейбл Lotus Music, над новым проектом начали работать порядка 25-30 человек, которые ранее были заняты в Atlantic Records Russia, передает «Радиоточка НСН».

