Блогер Дина Саева подписала контракт с музыкальным лейблом
31 октября 202413:39
Популярная блогер и модель Дина Саева подписала контракт с лейблом Rocket Record. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам 25-летней исполнительницы, в настоящее время «готовится очень классный материал», который должен выйти «совсем скоро».
«Если кто-то хотел бы со мной поработать в начале моей музыкальной карьеры, то пишите, я всегда открыта», - добавила Саева.
Ранее лейбл VK Records выпустил трибьют хитов Игоря Крутого, в котором представлено 12 треков композитора в новых аранжировках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru