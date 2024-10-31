Блогер Дина Саева подписала контракт с музыкальным лейблом

Популярная блогер и модель Дина Саева подписала контракт с лейблом Rocket Record. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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По словам 25-летней исполнительницы, в настоящее время «готовится очень классный материал», который должен выйти «совсем скоро».

«Если кто-то хотел бы со мной поработать в начале моей музыкальной карьеры, то пишите, я всегда открыта», - добавила Саева.

Ранее лейбл VK Records выпустил трибьют хитов Игоря Крутого, в котором представлено 12 треков композитора в новых аранжировках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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