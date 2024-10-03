«Большое обновление»: В VK объяснили уход гендиректора лейбла VK Records Абрамова

При этом он не уточнил имя преемника Абрамова. По данным «Коммерсанта», VK Records может возглавить исполнительный директор «VK Музыки» Дмитрий Миловзоров. Издание утверждает, что Абрамов «не смог выстроить репутацию лейбла среди музыкантов и привлечь заметных исполнителей», и именно с этим связан его уход из VK бывшего креативного директора группы компаний Black Star.

Дмитрий Миловзоров сказал НСН в этой связи, что пока не готов давать комментарии и рекомендовал обратиться в пресс-службу VK.

Директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин ранее рассказал «Радиоточке НСН» о лейбле VK Records, собственной звукозаписывающей студии и проекте «VK Музыка Трамплин», позволяющий начинающим артистам записать фит со звездой.

