«Большое обновление»: В VK объяснили уход гендиректора лейбла VK Records Абрамова
Компания VK готовит перезагрузку всего музыкального направления, детали которого представят в октябре, при этом лейбл VK Records готовится к новым релизам и запускам, сказал собеседник НСН.
Генеральный директор VK Records Виктор Абрамов уходит из компании, но продолжит с ней сотрудничество, сообщили НСН в пресс-службе VK.
«Виктор Абрамов принял решение покинуть компанию для развития собственных проектов и продолжит сотрудничество с VK в рамках специальных музыкальных проектов. VK Records продолжает свою работу: лейбл готовится к новым релизам и запускам. В ближайшее время состоится большое мероприятие по обновлению всего музыкального направления VK», - отметил собеседник НСН.
При этом он не уточнил имя преемника Абрамова. По данным «Коммерсанта», VK Records может возглавить исполнительный директор «VK Музыки» Дмитрий Миловзоров. Издание утверждает, что Абрамов «не смог выстроить репутацию лейбла среди музыкантов и привлечь заметных исполнителей», и именно с этим связан его уход из VK бывшего креативного директора группы компаний Black Star.
Дмитрий Миловзоров сказал НСН в этой связи, что пока не готов давать комментарии и рекомендовал обратиться в пресс-службу VK.
Директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин ранее рассказал «Радиоточке НСН» о лейбле VK Records, собственной звукозаписывающей студии и проекте «VK Музыка Трамплин», позволяющий начинающим артистам записать фит со звездой.
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