«Ответа пока нет!»: Кэш рассказал о дальнейшей судьбе «СЛОТ»
Вокалист «СЛОТ» Кэш рассказал в эфире НСН, что творческий потенциал группы может быть реализован и в новых проектах.
Дальнейший творческий путь альтернативной рок-группы «СЛОТ» пока до конца непонятен, но сборник «Реквием» — это не прощание с аудиторией, а скорее воспоминая о прекрасном пути группы и его осмысление. Об этом в беседе с НСН сообщил основатель и вокалист коллектива Игорь (Кэш) Лобанов.
Накануне рок-группа «СЛОТ», которая приостановила свою концертную деятельности после ухода вокалистки Дарии «Нуки» Ставрович в апреле 2024 года, выпустила сборник лайвов за 2006-2023 годы и назвала его «Реквием». Фанаты коллектива восприняли такой релиз, как прощание группы. При этом Кэш подтвердил, что пока до конца непонятно, что «СЛОТ» ждет дальше.
«Переходные периоды — самые сложные в жизни людей, да и в обществе в целом. Пока нет 100% ответа, в каком формате "СЛОТ" будет дальше существовать. Задача выйти на новый уровень, а это может и не получиться. Альбом "Реквием" — это своеобразная черта, дань уважения к большому периоду "СЛОТ" и расстановка акцентов. Главный акцент — это факт того, что мы существует ради энергообмена с публикой, который происходит на живых концертах. Вот здесь (в сборнике "Реквием" — прим. НСН) все треки исполнены вживую. Что будет дальше? Поживем — увидим. Нам понятно пока одно: у нас есть мегаподдержка публики. Дико спасибо! Это дает нам сил и желания сделать то, что мы должны сделать. Должны мы нашим людям. Мы им просто "торчим" нашу жизнеспособность, новый материал и новые концерты. А как получится — покажет время», - сказал музыкант.
При этом Кэш предположил, что новая увеличившаяся творческая энергия членов коллектива может выстрелить и в новых проектах, о которых, по его словам, группа обязательно сообщит в Сети.
«Мы работаем над реализацией нашей сверхзадачи. Происходит такая реновация. Творческой энергии стало даже больше. Как мы ее реализуем в "СЛОТ"? Какой это будет "СЛОТ"? Или творческая энергия выльется в других проектах — покажет самое ближайшее время. В "СЛОТ" — только лучшее, только ТОП, в котором мы сами должны быть уверены, и которым мы должны гореть. "Реквием" и его релиз нам прямо сейчас помогает осознать произошедшее и принять вызов. О том, что мы решим, будем прежде всего сообщать в соцсетях "СЛОТ" и в наших личных. А пока слушаем "Реквием", вспоминаем, как было круто. Держим кулаки, чтобы продолжение последовало», - заключил собеседник НСН.
В начале апреля Дария Ставрович объявила об уходе из группы и распустила свой проект «Нуки». Игорь (Кэш) Лобанов тогда рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточке НСН», что они ищут новую вокалистку, подчеркнув, что бросать фанатов группы – это «предательство».
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