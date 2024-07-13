«Ответа пока нет!»: Кэш рассказал о дальнейшей судьбе «СЛОТ»

«Переходные периоды — самые сложные в жизни людей, да и в обществе в целом. Пока нет 100% ответа, в каком формате "СЛОТ" будет дальше существовать. Задача выйти на новый уровень, а это может и не получиться. Альбом "Реквием" — это своеобразная черта, дань уважения к большому периоду "СЛОТ" и расстановка акцентов. Главный акцент — это факт того, что мы существует ради энергообмена с публикой, который происходит на живых концертах. Вот здесь (в сборнике "Реквием" — прим. НСН) все треки исполнены вживую. Что будет дальше? Поживем — увидим. Нам понятно пока одно: у нас есть мегаподдержка публики. Дико спасибо! Это дает нам сил и желания сделать то, что мы должны сделать. Должны мы нашим людям. Мы им просто "торчим" нашу жизнеспособность, новый материал и новые концерты. А как получится — покажет время», - сказал музыкант.

При этом Кэш предположил, что новая увеличившаяся творческая энергия членов коллектива может выстрелить и в новых проектах, о которых, по его словам, группа обязательно сообщит в Сети.