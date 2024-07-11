«Лень, веселье и загадка!»: Лидер группы «Потомучто» о популярности и новом альбоме

Лидер панк-группы «Потомучто» Алексей Юзленко в интервью НСН рассказал о новом альбоме и объяснил, почему в России в последнее время растет популярность панк-рока.

Юзленко известен, как лидер рок-группы «Znaki», при этом в 2010 году он создал еще и проект «Потомучто». В последние годы эту группу регулярно приглашают на крупные фестивали, фанатская армия растет, а на днях вышел новый альбом «Менжиеза». Мы застали Алексея в поезде по дороге на выступление в Удмуртию, и он объяснил, с чем связана трехлетняя пауза в выпуске пластинок.