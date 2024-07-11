«Лень, веселье и загадка!»: Лидер группы «Потомучто» о популярности и новом альбоме
Алексей Юзленко сказал в эфире НСН, что не стал смотреть сериал «Король и Шут», назвав панк-рок возможностью повеселиться на фоне «мертвой попсы» и песен, от которых хочется застрелиться с горя.
Лидер панк-группы «Потомучто» Алексей Юзленко в интервью НСН рассказал о новом альбоме и объяснил, почему в России в последнее время растет популярность панк-рока.
Юзленко известен, как лидер рок-группы «Znaki», при этом в 2010 году он создал еще и проект «Потомучто». В последние годы эту группу регулярно приглашают на крупные фестивали, фанатская армия растет, а на днях вышел новый альбом «Менжиеза». Мы застали Алексея в поезде по дороге на выступление в Удмуртию, и он объяснил, с чем связана трехлетняя пауза в выпуске пластинок.
«"Менжиезу" начали писать, когда сформировался сегодняшний состав. Хотя, если честно, просто раньше было или лень или не время. В "Потомучте" я сам пишу и записываю почти все партии, поэтому, наверное, все-таки больше было лень. В пластинку вошла песня "Между началом жизни и ее завершением". Это название песни, но оно очень длинное. Я решил немного его сократить. Первые слоги и начальные буквы слов и составили название "Менжиеза". Потенциальный хит это или нет - не могу сказать. С некоторых пор я целенаправленно не делаю песен, чтобы их куда-то взяли или они кому-то понравилось. Для меня весь альбом и каждая песня ценны по своему, а понравится она кому-то или нет, - тут я не могу ничего сказать», - сказал Юзленко.
По его словам, популярность группы стала сюрпризом даже для самих музыкантов.
«В последние годы я больше занимался именно "Потомучтой". Видимо, поэтому она и больше на виду. То что нас приглашают много на разные фестивали - это для меня самого загадка. Изначально я надеялся, что песни группы появятся на радио, ТВ или в фильмах, но сам был не очень уверен в этом. Но все пошло по лучшему сценарию», - признался создатель группы.
При этом Юзленко высказал мнение, что рост интереса к панк-року связан не с сериалом «Король и Шут», а с возможностью повеселиться на фоне «пластмассовой попсы» и унылых песен.
«Я смотрел только одну сцену из одной серии сериала. Зная некоторые вещи изнутри и несколько раз пересекаясь с музыкантами группы, я для себя сделал определенные выводы не в пользу правдивости фильма и больше его не смотрел. А интерес к панку, наверное, возрос, потому что больше и слушать-то нечего. Попса и эстрада – это, на мой взгляд, то, что не может сделать человека веселее или заставить подумать о чем-то. Это мертвая, пластмассовая, искусственная тема какая-то. Молодежных стилей я не слушаю, значит панк-рок - это единственное, что можно слушать. Ну и в панке хотя бы весело. Музыка из серии "послушать и застрелиться с горя" уже надоела. А панк может себе позволить быть и веселым, и серьезным одновременно», - заключил собеседник НСН.
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