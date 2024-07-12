«СЛОТ» выпустил «Реквием» и напугал фанатов
Группа «СЛОТ», приостановившая концертную деятельности после апрельского ухода вокалистки Дарии «Нуки» Ставрович, выпустила сборник лайвов за 2006-2023 годы под названием «Реквием».
«Спасибо, что были с нами все эти годы», - написали музыканты, опубликовавшие в полночь 12 июля в соцсетях черный квадрат.
На этом фоне поклонники группы задаются вопросами, означает ли это, что группе конец и «СЛОТ» окончательно распался.
Ставрович объявила об уходе из группы в начале апреля, а в вскоре распустила и свой проект «Нуки». Один из основателей и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов говорил тогда «Радиоточке НСН», что они ищут новую вокалистку. Он также отметил, что «время аполитичности прошло», добавив, что бросать фанатов группы – это «предательство и не наша история».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru