«СЛОТ» выпустил «Реквием» и напугал фанатов

На этом фоне поклонники группы задаются вопросами, означает ли это, что группе конец и «СЛОТ» окончательно распался.

Ставрович объявила об уходе из группы в начале апреля, а в вскоре распустила и свой проект «Нуки». Один из основателей и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов говорил тогда «Радиоточке НСН», что они ищут новую вокалистку. Он также отметил, что «время аполитичности прошло», добавив, что бросать фанатов группы – это «предательство и не наша история».

