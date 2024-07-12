«СЛОТ» выпустил «Реквием» и напугал фанатов

Группа «СЛОТ», приостановившая концертную деятельности после апрельского ухода вокалистки Дарии «Нуки» Ставрович, выпустила сборник лайвов за 2006-2023 годы под названием «Реквием».

«Спасибо, что были с нами все эти годы», - написали музыканты, опубликовавшие в полночь 12 июля в соцсетях черный квадрат.

«С кем ты и где ты?»: «СЛОТ» ищет замену Нуки и хочет быть «со своими»

На этом фоне поклонники группы задаются вопросами, означает ли это, что группе конец и «СЛОТ» окончательно распался.

Ставрович объявила об уходе из группы в начале апреля, а в вскоре распустила и свой проект «Нуки». Один из основателей и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов говорил тогда «Радиоточке НСН», что они ищут новую вокалистку. Он также отметил, что «время аполитичности прошло», добавив, что бросать фанатов группы – это «предательство и не наша история».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Новый АльбомРок-музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры