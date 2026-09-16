Вампирская сага «Сумерки» станет самым успешным по кассовым сборам «перевыпуском» в российском прокате в 2026 году, заявила в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.

С 17 сентября в российских кинотеатрах вновь начнут показывать фильм 2008 года «Сумерки» с Робертом Паттинсоном. Предпродажи билетов уже превысили 65 млн рублей. При этом главный московский кинотеатр «Октябрь» отдал этому фильму, а не российским новинкам, подавляющее большинство сеансов в этот уикенд. Хажинская отметила, что пик продаж придется на первые выходные.