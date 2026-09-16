Отрезали подростков: Почему «Сумерки» не затмят «Человека-паука»
Фанатский фильм с Робертом Паттинсоном может заработать в России до 200 млн рублей, однако старшеклассников на него не пустят из-за ограничения «18+», сказала в эфире НСН Елена Хажинская.
Вампирская сага «Сумерки» станет самым успешным по кассовым сборам «перевыпуском» в российском прокате в 2026 году, заявила в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.
С 17 сентября в российских кинотеатрах вновь начнут показывать фильм 2008 года «Сумерки» с Робертом Паттинсоном. Предпродажи билетов уже превысили 65 млн рублей. При этом главный московский кинотеатр «Октябрь» отдал этому фильму, а не российским новинкам, подавляющее большинство сеансов в этот уикенд. Хажинская отметила, что пик продаж придется на первые выходные.
«Самым успешным перевыпуском года "Сумерки" станут однозначно, потому что в основном перевыпуски - это авторское кино, классика, новая французская волна и так далее, блокбастеры перевыпускают не часто. Кассовые сборы мы пытаемся прогнозировать, глядя на предпродажи, но все фанатские перевыпуски, а это именно фанатское кино, делают максимальную кассу на первом уикенде, а потом очень сильно падают по сборам. Предпродажи действительно очень неплохие по всем городам. 100+ миллионов рублей "Сумерки" соберут однозначно, а будет ли 200+ - здесь вопрос. В 500-миллионные сборы я не верю. Этот фильм интересен и взрослым, и молодежи, на него реально пошли бы подростки от седьмого до девятого класса. Однако, "Сумерки" сейчас выходят в прокат с ограничением 18+, что "отрежет" от фильма кучу аудитории», - отметила эксперт.
По ее словам, не стоит проводить параллели между «Сумерками» и новым «Человеком-пауком», вызвавшим в России и мире ажиотаж.
«Эта картина вообще никак не коррелируется с "Человеком-пауком", потому что это фильмы совершенно из разных эпох. "Человек-паук" - это кино абсолютно блокбастерного типа, сделанное по всем современным технологиям, а "Сумерки" были сняты почти 20 лет назад, это совсем другая история. Но если у нас есть возможность перевыпускать популярные фильмы 15-20 летней давности, надо это делать. Если бы вышли "Властелин колец", "Гарри Поттер" или "Звездные войны", все бы точно побежали. Однако это все-таки мейджорские продукты в отличие от "Сумерек", купить их сегодня невозможно», - заключила собеседница НСН.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что хейт со стороны поклонников нового «Человека-паука» не сильно ударил по кассовым сборам «Колобка», заработавшим в итоге в прокате миллиард рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кавказ, Чукотка, Грузия: Куда ездили россияне за приключениями этим летом
- Отрезали подростков: Почему «Сумерки» не затмят «Человека-паука»
- «Не первая ласточка»: Как Полина Гагарина смогла снять с себя санкции ЕС
- Психолог предупредила, что холод в квартире может провоцировать семейные конфликты
- Российские мясники не поверили в рост продаж мяса индейки
- Казахстан не обсуждает выход из ОПЕК+
- Воздух, климат и гады: Ученые раскрыли основные секреты японского долголетия
- Российский боец ММА Нурмагомедов проведет первый поединок с 2023 года
- Россиянам посоветовали для разговора о повышении зарплаты предлагать конкретику
- Суд ЕС частично удовлетворил иск Гагариной о снятии санкций