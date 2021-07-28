«Отпетые Мошенники» и Gorillaz спели вместе в клипе группы ROCK PRIVET

Группа ROCK PRIVET представила новый мэш-ап трек. На этот раз коллектив «заставил» хит 90х годов группы «Отпетые Мошенники» «Люби меня Люби» звучать по-западному.

Известный текст артисты положили на музыку не менее популярной песни группы Gorillas «Feel good Inc».

Ранее лидер группы ROCK PRIVET Наиль Шариязданов представил свой авторский проект «Нэил Шери». С новым коллективом артист выпустил песню «Это делаем мы».

А 2021 год для группы Gorillaz юбилейный – ровно 20 лет с момента как вышла их первая одноименная пластинка.

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Фото: YouTube/ ROCK PRIVET
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