Виртуальные группы. Будут ли все теперь, как Gorillaz?

Настоящие лица и имена участников группы держались в строжайшем секрете. Это помогло артистам стать музыкальным и культурным феноменом, так как им удалось показать на сцене суть постмодерна, считает Ступников.

«Весь постмодернизм, третья часть 20 века на этом построена: автор умер, произведение как таковое размывается, исполнитель транслирует какие-то непонятные раздробленные идеи расколотого мира, одному человеку это не может быть понятно, отсюда происходит расширение в пространстве. Gorillaz перенесли эту идею на сцену, в пространство рок-культуры, в пространство музыкальной культуры», - продолжил собеседник агентства.

По его словам, группа Gorillaz показала всему музыкальному миру, что коллектив может существовать и в виртуальном пространстве, оторванном от привычной жизни музыканта.

В 2020 году мир находится в состоянии пандемии коронавируса: границы закрываются, концерты срываются, фестивали один за одним объявляют об отмене или переносе своих дат, как следствие музыкальная индустрия терпит крах. Однако мало кто из музыкантов спешит повторить успешный опыт виртуальной и коммерчески успешной группы Gorillaz.

По мнению Ступникова, это связано с тяжелым технологическим процессом, сопровождавшим Gorillaz долгие годы, до того, как музыканты открыли свое лицо миру.

«Gorillaz это все же очень высокотехнологичная история, здесь задействованы не только авторы и исполнители, а аниматоры, сценографы и так далее. И современные исполнители просто не могут себе позволить содержать такой большой штат», - сказал он НСН.

Прецеденты виртуальных туров начинают появляется, но случаи их единичны. Например, с 1 марта группа Queen отправилась в виртуальный тур.

«С группой Queen – это единственный выход. Фредди Меркьюри умер, замены ему нет, поэтому, что же остается? Если проводить параллели с нашей сценой, то это возрождение группы «Кино». И нельзя сказать, что это профанация или просто заколачивание бабла. Сын Виктора Цоя объяснял, что эти концерты, это тоже высокотехнологичный процесс и затратный, и окупятся эти выступления через 5-10 лет, если окупятся вообще. И делается все это не ради заработка, а чтобы люди прикоснулись к легенде, прикоснулись к Цою, которого с нами уже больше 30 лет нет, и это плюс большой: восполнить то, чего нет по объективным причинам», - продолжил собеседник НСН.

В случае с полной виртуализацией концертной и музыкальной индустрии, каким бы выходом это сейчас не казалось, тот процесс долгий, затратный и в нем есть еще один немало важный минус, рассказал музыкальный критик.

«Минус, как раз, заключается в том, что теряется живая энергетика взаимодействия с публикой. И это мы видим на концертах умерших исполнителей, где были использованы голограммы. Организаторы этих шоу оказались в проигрыше, - заключил Ступников.

Ранее стало известно, что организаторы Glastonbury намерены в 2021 году провести фестиваль в онлайн-формате, чтобы не отменять опенэйр второй год подряд из-за пандемии коронавируса.

