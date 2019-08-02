Кортнев согласился на «Шашлык Live», а потом задумался

Мэрия Москвы анонсировала на официальном сайте бесплатный фестиваль «Шашлык Live», где гости смогут продегустировать мясные блюда лучших рестораторов столицы и послушать отечественные рок-группы. Среди музыкантов были заявлены группы «Чайф», «Сплин», «Браво», «7Б», Uma2rman, Tequilajazzz, а также певица Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков.

Однако некоторые из артистов оказались не в курсе собственного выступления и поспешили опровергнуть информацию. Фронтмен группы «Браво» Евгений Хавтан и лидер Tequilajazzz Евгений Фёдоров сообщили фанатам в Facebook, что в этот день у них нет концертов — ни в Парке Горького, ни в каком либо другом месте. Часть артистов, в частности Ольга Кормухина и Uma2rmaH, подтвердили НСН своё участие в мероприятии.

Любопытно, что в прессе отказ музыкантов уже связали с намечающимися в столице несанкционированными митингами, запланированными оппозицией на 3 августа. НСН решила разобраться, имеют ли связь эти события, и обратилась к лидеру группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу, заявленному на сайте столичной мэрии в качестве ведущего фестиваля. Музыкант, известный своими либеральными взглядами, в эфире НСН подтвердил своё участие и признался, что изначально не связывал мероприятие с событиями 3 августа. Теперь же, по его словам, ему стала ясна истинная цель фестиваля.