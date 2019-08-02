Кортнев согласился на «Шашлык Live», а потом задумался
Лидер группы «Несчастный случай» и ведущий мероприятия рассказал НСН, как оказался в затруднительном положении.
Мэрия Москвы анонсировала на официальном сайте бесплатный фестиваль «Шашлык Live», где гости смогут продегустировать мясные блюда лучших рестораторов столицы и послушать отечественные рок-группы. Среди музыкантов были заявлены группы «Чайф», «Сплин», «Браво», «7Б», Uma2rman, Tequilajazzz, а также певица Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков.
Однако некоторые из артистов оказались не в курсе собственного выступления и поспешили опровергнуть информацию. Фронтмен группы «Браво» Евгений Хавтан и лидер Tequilajazzz Евгений Фёдоров сообщили фанатам в Facebook, что в этот день у них нет концертов — ни в Парке Горького, ни в каком либо другом месте. Часть артистов, в частности Ольга Кормухина и Uma2rmaH, подтвердили НСН своё участие в мероприятии.
Любопытно, что в прессе отказ музыкантов уже связали с намечающимися в столице несанкционированными митингами, запланированными оппозицией на 3 августа. НСН решила разобраться, имеют ли связь эти события, и обратилась к лидеру группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу, заявленному на сайте столичной мэрии в качестве ведущего фестиваля. Музыкант, известный своими либеральными взглядами, в эфире НСН подтвердил своё участие и признался, что изначально не связывал мероприятие с событиями 3 августа. Теперь же, по его словам, ему стала ясна истинная цель фестиваля.
«Да, совершенно верно, я его веду. Я понимаю, что это звучит как оправдание, но я только сейчас начал разбираться в этой ситуации. Предложение поступило дня три назад. Я был в отпуске с семьёй далеко от России и получил от своего директора предложение принять участие в этом фестивале, и, конечно, никак не связал его с теми протестами, которые завтра будут проходить в Москве. Но сейчас становится совершенно очевидно, что мэрия Москвы организовала этот фестиваль, чтобы отвлечь людей от событий, которые завтра неизбежно произойдут — от арестов, от побоев и так далее», — заключил Кортнев.
Теперь, по его словам, он оказался в затруднительном положении и раздумывает, как поступить дальше. Отказываться уже поздно, подчеркнул артист.
«Что в этой ситуации делать, я, честно говоря, пока не знаю. Потому что, как говорится, к великому несчастью, деньги получены и проедены. Поэтому отказаться от выступления я не могу. Я в этот момент нахожусь в тяжёлых раздумьях о том, что завтра произносить со сцены и как себя вести», — признался музыкант.
Однако посещать протестную акцию, не согласованную с властями, Алексей Кортнев не собирался, так несёт ответственность перед коллегами и поклонниками — на вечер запланирован концерт группы. По словам артиста, он не может ставить его под угрозу срыва из-за возможного задержания полицией.
«Нет, я бы не пошёл по причине того, что завтра вечером у нас большой концерт, и я просто не могу рисковать тем, что проведу ночь в кутузке», — заключил Кортнев.
Ранее в эфире НСН певица Ольга Кормухина подтвердила своё участие в фестивале «Шашлык Live». При этом она назвала странной ситуацию с отказом от участия своих коллег по цеху.
Добавим, к вечеру 2 августа информация об участниках фестиваля на официальном сайте мэрии Москвы изменилась. Теперь в программе мероприятия названы группы «Ногу свело!», «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, а также Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков. Ведущими концерта будут Светлана Зейналова и Алексей Кортнев.
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